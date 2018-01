Museu Mariano Procópio será fechado pelo período de 30 dias para análise de material de primata encontrado morto

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) encontrou, na manhã desta quarta-feira, 3, um primata macho da espécie Bugio morto nas dependências do Parque Museu Mariano Procópio. Após verificação do corpo técnico, o animal foi enviado para análise da Superintendência Regional de Saúde (SRS), que direciona para a Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, que investiga episotíases como raiva, febre amarela, entre outras.

Apesar de não haver nenhum caso confirmado de febre amarela em humanos na cidade, conforme determina o protocolo da Secretaria de Saúde do Estado, durante a análise e como medida de precaução, o Museu ficará fechado por 30 dias, a partir desta quinta-feira, 4, até que a avaliação técnica seja concluída. Além disso, já amanhã a Secretaria de Saúde reforçará a vacinação nas proximidades do Museu, bem como a aplicação de Ultra Baixo Volume (UBV) das áreas próximas, dentro de um raio de 150 metros. Inicialmente o procedimento ocorre de forma costal e, posteriormente, conforme disponibilidade do Estado, de maneira veicular.

Também a partir desta quinta-feira, será disponibilizado um posto volante de vacinação no Centro Cultural Dnar Rocha, para imunização dos moradores da região. A vacinação também ocorrerá porta a porta nas casas, acompanhada de orientações, e para os funcionários do Museu, todos que ainda não foram imunizados. Até 2017 o município protegeu quase 90% do público-alvo indicado para vacinação (indivíduos de 9 anos a 59 anos, incluindo gestantes e idoso conforme orientação médica), o que reduz significativamente os riscos para a população. No total, foram aplicadas 453.685 doses na cidade.

Estão disponíveis, neste primeiro momento, outras 18 mil vacinas em todas as Unidades Básica de Saúde (UBSs), PAM Marechal, Departamento de Saúde da Criança e do Adolescente e no Departamento de Saúde do Idoso. Caso houver necessidade, o Estado poderá enviar mais unidades a Juiz de Fora. O cidadão preconizado e que ainda não tenha recebido nenhuma dose na vida pode procurar qualquer uma dessas unidades. É importante destacar ainda que, de acordo com orientações do Ministério da Saúde, é indicada a aplicação apenas uma vez durante toda a vida, independente do tempo em que o indivíduo recebeu a vacina. Ou seja, quem já recebeu a vacina, não precisa de nova dose.

