Escolhida nova empresa administradora do Aeroporto da Serrinha

A AMD Estações de Telecomunicações e Tráfego Aéreo Ltda. foi a escolhida para administrar o Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis, o Aeroporto da Serrinha. O resultado foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de Juiz de Fora desta quarta-feira, 3. Segundo o documento, as empresas participantes do certame tem até 24 horas para manifestar interesse em interpor recurso administrativo.



A análise documental foi feita por setor competente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo (Sedettur), que julgou que a empresa escolhida atendeu às exigências do edital. O valor de prestação dos serviços será de R$100 mil mensais.

HISTÓRICO



O Aeroporto da Serrinha está sobre gestão da Sedettur desde agosto de 2017, quando o contrato de concessão com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA. (Sinart) expirou. Um pregão para contratar uma empresa substituta foi lançado no mesmo mês, mas adiado em seguida, pois a Secretaria precisava responder a questionamentos técnicos de empresas interessadas.



Um novo processo de licitação foi lançado no dia 20 de outubro. No início de novembro, a Sedettur optou mais uma vez pelo adiamento do pregão, que aconteceria no dia seguinte. O processo foi retomado no mesmo mês.



Em meados de dezembro, a PJF anunciou que nenhuma empresa que tentou assumir a administração do Aeroporto estava habilitada. Na ocasião, a Prefeitura confirmou a continuidade do processo e foi dado um prazo para que as participantes entrassem com recurso.