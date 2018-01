Demlurb firma nova parceria com associação de catadores

Oferecer dispositivos para o desenvolvimento da reciclagem em Juiz de Fora: esta é a meta do trabalho de conscientização ambiental realizado pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). Na tarde de terça-feira, 2, mais um passo foi concluído para a ampliação da coleta seletiva na cidade, com a cessão de um caminhão à Associação Lixo Certo (Alicer).



O departamento realiza, constantemente, trabalho de fortalecimento das associações de catadores do município. A ideia é garantir, num futuro, autonomia para estes trabalhadores. Por isso, o Demlurb aposta em parcerias com instituições ligadas ao setor. “Quero, com a cessão deste caminhão, que a Alicer faça sua própria rota de recolhimento e garanta qualidade no serviço realizado. Vamos investir direto nas associações, e isso gerará mais retorno para eles”, explicou o diretor-geral do Demlurb, Jefferson Rodrigues.



Ele afirmou também que o departamento auxilia no trabalho de divulgação e conscientização da comunidade, bem como no processo de comercialização do material reciclável, iniciando contatos com empresas do ramo.

ALICER



O presidente da Alicer, José Rubens, contou que a associação recolhe, por mês, cerca de seis toneladas de material reciclável, através de quatro pontos de recolhimento: “Antes, tínhamos que limitar, mas agora, com o novo caminhão, vamos poder aumentar nossas rotas. O armazenamento será melhor e cabe mais material”.



Atualmente, a Alicer garante trabalho para sete funcionários. A intenção é aumentar o volume de material recolhido e, consequentemente, o número de colaboradores. “Agradeço essa parceria com o Demlurb. Tudo que foi prometido foi cumprido. Temos trabalho sério e não pedimos ajuda. Pedimos apoio para fazermos nosso trabalho”, completou Rubens.

O CONTRATO



Comodato é quando ocorre empréstimo gratuito de um bem, como o caminhão cedido à Alicer. Neste caso, a associação tem o compromisso de realizar manutenção e cuidados do veículo, cedido por um ano. Este prazo poderá ser prorrogado de acordo com o empenho dos serviços prestados a comunidade.

Fonte: Assessoria