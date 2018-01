Número de autuações de trânsito registradas pela Settra tem queda de mais de 12 mil registros em 2017

Balanço divulgado pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), nesta terça-feira, 2, constata queda de 13,08% no número de autuações registrado em 2017, em comparação a 2016. Em números absolutos, a redução representa 12.727 registros de infração. Comparativamente, em 2017 foram 84.552 autuações, contra 97.279 em 2016. Os dados são do Sistema de Gerenciamento de Infrações de Trânsito da Settra.



O ranking das cinco faltas mais cometidas segue a mesma ordem de 2016, mas com redução em todas as infrações. Em primeiro lugar, excesso de velocidade (43.333), seguido do estacionamento irregular (27.400), avanço de sinal (4.892), uso de celular ao volante (2.131) e falta do uso do cinto de segurança (1.287). A queda pôde ser percebida ao longo de todo o ano, e é considerada consequência do trabalho dos agentes do Departamento de Fiscalização de Transporte e Trânsito (DFTT), aliado à inserção de equipamentos eletrônicos (monitorando três tipos de infração: avanço de semáforo, parada sobre faixa de pedestres e excesso de velocidade) e do vídeomonitoramento. Além das campanhas educativas realizadas pela Settra e parceiros.



O secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, lembrou que a fiscalização, principalmente a eletrônica, tem caráter educativo, estimulando o motorista a respeitar as leis de trânsito e ser mais cuidadoso: “Percebemos essa redução no número de infrações, e é isso que queremos sempre. Utilizamos a fiscalização como maneira de fazer com que o condutor respeite o código, e assim o trânsito será mais seguro para todos. As campanhas educativas também são fundamentais para chegarmos a estes números. Reduzir o número de autuações também reflete na queda de risco de acidentes”.



A presidente da Comissão Municipal de Segurança e Educação no Trânsito (Comset), Ana Beatriz Chaves, avaliou a redução, considerando-a resultado da união de esforços entre a Settra, Comset e parceiros: “Essa redução de índices é resultado de trabalho conjunto e mobilização para um trânsito mais seguro e pela preservação da vida”.



A Settra conta com equipe para palestras e ações, abordando temas relacionados à “Educação no Trânsito”. As solicitações podem ser feitas pelo telefone 3690-8235.

EQUIPAMENTOS



Os equipamentos eletrônicos de fiscalização estão instalados na Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao Sport Club; nos cruzamentos da Avenida Brasil e Rua Benjamin Constant e na Avenida Doutor Paulo Japiassú Coellho, esquina com Rua Tom Fagundes. Em todos estes locais eles funcionam nos dois sentidos.

CÂMERAS



As câmeras foram instaladas nos cruzamentos entre as avenidas Rio Branco e Brasil, Rio Branco e Getúlio Vargas, Presidente Itamar Franco e Getúlio Vargas, Rio Branco e Rua Marechal Floriano Peixoto, Francisco Bernardino e Rua Marechal Deodoro, Rio Branco e Francisco Bernardino, Francisco Bernardino e Rua Benjamin Constant, Rio Branco e Presidente Itamar Franco, Presidente Itamar Franco e Rua Monsenhor Gustavo Freire, Rio Branco e Doutor José Procópio Teixeira, Rua Benjamin Constant e Avenida Brasil e Barão do Rio Branco e Rua Doutor Romualdo.

Principais dados de 2016



- Excesso de velocidade: 53.205

- Estacionamento irregular: 27.908

- Avanço de sinal: 6.224

- Uso de celular ao volante: 2.416

- Falta do uso do cinto de segurança: 2.002

Fonte: Assessoria