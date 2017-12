PJF garante pagamento de servidores no dia 5 de janeiro

Em nota divulgada na tarde dessa quinta-feira, 28, em seu site, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que viabilizou o pagamento dos servidores municipais para a próxima sexta-feira, 5 de janeiro de 2018.



O acerto da folha de dezembro havia sido adiado para o próximo mês em decorrência da retenção dos repasses do Estado para o município. Segundo a PJF, somente em dezembro, o atraso dos repasses, provenientes do ICMS, IPVA e Fundeb, totaliza mais de R$10 milhões.



Ainda conforme a nota, o pagamento dos servidores será realizado antes do prazo legal do quinto dia útil, apesar de os repasses em atraso não terem chegado à sua totalidade até o encerramento do expediente financeiro dessa quinta-feira.