Confira os fatos que marcaram o ano de 2017 em Juiz de Fora

O ano se encerra neste domingo, 31 de dezembro, marcado por muitas mudanças, reviravoltas no cenário político nacional e mundial. A economia mostrou sinais de recuperação, porém não o suficiente para reduzir o número elevado de desempregados. Por isso, elencamos os fatos que marcaram 2017 para a equipe do Diário Regional.

JANEIRO – Início do 2º mandado de Bruno Siqueira

Após vencer a deputada federal Margarida Salomão (PT) no segundo turno das eleições, Bruno Siqueira (PMDB) retornou ao posto de chefe do poder Executivo Municipal. Ele foi reeleito com 57,87% dos votos (151.194). Uma das primeiras modificações apresentadas por Bruno foi a sua equipe de governo. A Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA), Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) e Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) tiveram os seus chefes substituídos. O Procurador Geral do Município (PGM) também foi trocado.

FEVEREIRO – Nova passarela do samba

Os desfiles competitivos das escolas de samba de Juiz de Fora aconteceram pela primeira vez no Parque de Exposições, zona Norte, entre os dias 18 e 19 de fevereiro. A agremiação Real Grandeza venceu no Grupo A ao receber 10 em todos os quesitos. Já no Grupo B, o título de campeã foi para escola Unidos das Vilas do Retiro e a Escola Mirim Mocidade do Amanhã também venceu.

MARÇO – Febre Amarela

No dia 6 de março, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou que um macaco encontrado morto no bairro São Pedro, Cidade Alta, foi diagnosticado com febre amarela. No dia seguinte, a PJF intensificou a vacinação contra a doença. Ao longo do ano, outros primatas foram encontrados na cidade, porém, em sua maioria, foram abatidos pela população devido ao medo de contaminação. Além de realizar campanhas de vacinação, o poder Público também precisou conscientizar a população de que os macacos são sentinelas e auxiliam no monitoramento da doença.

ABRIL – Posse do novo reitor da UFJF

O professor Marcus Vinícius David tomou posse no dia 6 de abril, em Brasília. A cerimônia de posse ocorreu no Ministério da Educação. David e a vice-reitora Girlene Alves da Silva foram eleitos em fevereiro com 57,42% dos votos e sucedem o ex-reitor Júlio Maria Chebli, que renunciou em novembro de 2015. Após a renúncia, o vice-reitor, Marcos Vinícios Chein Feres, assumiu a Reitoria e ficou no cargo até a eleição.

MAIO – Adeus ao último cinema de rua da cidade

Após o anúncio do fechamento das portas do último cinema de rua de Juiz de Fora, o CineArte Palace, estudantes e artistas locais se mobilizaram e realizaram campanhas em prol do espaço. Eles realizaram ato de conscientização e informação à comunidade e campanhas nas redes sociais, porém, ainda assim, o estabelecimento foi fechado.

JUNHO - Caso Matheus Goldoni

Este ano, tivemos mais um desdobramento do caso da morte de Matheus Goldoni. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) decidiu manter a decisão que determina que os dois seguranças, um ex-segurança e o gerente de operação de uma casa noturna de Juiz de Fora, acusados pela morte do jovem, sejam julgados pelo Tribunal do Júri. O crime ocorreu em 2014.

JULHO – Aedes do Bem

A Prefeitura de Juiz de Fora assinou o contrato para início da implantação do projeto Aedes do Bem™ na cidade. O Aedes Aegypti geneticamente modificado, criado pela empresa Oxitec do Brasil, pode ser a solução para reduzir a população do mosquito.

O projeto vai custar R$3,3 milhões aos cofres públicos municipais e a parceria entre as partes terá duração de quatro anos. Os mosquitos modificados já foram liberados em alguns pontos da cidade.

AGOSTO – Licitação do Aeroporto da Serrinha

Com o fim do contrato de concessão da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA. (Sinart) sob o Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis, o Aeroporto da Serrinha, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) assumiu a administração do espaço e lançou a licitação para contratar uma substituta para Sinart.

O pregão sofreu alguns problemas, mas segue em aberto.

SETEMBRO – 100 jogos com a camisa do Tupi

No dia 16 de setembro, contra o Fortaleza, o volante do Tupi, Marcel, de 30 anos, completou seu centésimo jogo com a camisa do Galo Carijó. O juiz-forano chegou ao clube com apenas 12 anos, mas, em 2007 que ele pôde jogar como profissional e subiu para o elenco principal.

OUTUBRO – Nova tarifa do transporte público

O novo valor da tarifa dos ônibus de Juiz Fora passou a valer no dia 8 de outubro e os juiz-foranos passaram a pagar R$3,10. O aumento foi a causa da ocupação da Câmara Municipal da cidade por um grupo de cerca de 60 a 70 militantes de movimentos sociais e estudantis no dia seguinte.

Na terça-feira, 10, os ocupantes deixaram o prédio após suas reivindicações serem atendidas, dentre elas, reuniões para discutir o reajuste da tarifa.

NOVEMBRO – 2ª edição do Prêmio Josino Aragão

O Sistema Regional de Comunicação (Sircom) realizou, pela segunda vez, a entrega do Troféu Josino Aragão. O evento ocorreu no dia 10 de novembro e os homenageados, entre empresas e pessoas que fizeram a diferença e se destacaram em 2017, foram escolhidos por uma equipe interna do grupo.

DEZEMBRO – De olho no futuro

Após 24 anos levando informação de qualidade aos seus leitores, o jornal Diário Regional deixa de rodar sua versão impressa, seguindo as tendências do mercado jornalístico. A partir do próximo mês, sua equipe de jornalistas se dedicará a versão digital do jornal. A partir de janeiro, nossas notícias estarão a um toque de distância de você.