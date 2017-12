PJF adia para janeiro o pagamento dos servidores referente a dezembro

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (PJF) informou por meio de nota na manhã desta quinta-feira, 28, que o salário do funcionalismo referente ao mês de dezembro será pago no início de janeiro.

De acordo com a nota a decisão de adiar o pagamento para janeiro ocorreu em função da retenção dos repasses para o município de Juiz de Fora pelo Estado de Minas Gerais. A PJF afirma que somente em dezembro, o atraso nos repasses do estado com a cidade totaliza mais de R$ 10 milhões, provenientes da parcela que cabe ao município do ICMS, IPVA e Fundeb.

A Prefeitura garante que “não medirá esforços para garantir a liberação desses recursos, inclusive entrou com ação para reaver na Justiça o que é do município por lei.”