Especialista dá dicas de como ganhar na loteria

A Mega-Sena da Virada vai pagar R$280 milhões ao apostador que acertar os seis números este ano. O sorteio será no dia 31 de dezembro e as apostas poderão ser feitas em todas as casas lotéricas do país até as 14h do mesmo dia. Pessoas físicas que são correntistas da Caixa podem fazer as apostas por meio do Internet Banking.



O sorteio será realizado na noite do dia 31, véspera do Ano Novo, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela TV. Segundo Vanderlei Fernandes, funcionário da Primu’s Loterias, o movimento deste ano já superou o de 2016. “O valor do prêmio e o sufoco das pessoas tem atraído os apostadores”, afirmou Fernandes. “Eu trabalho aqui há 35 anos e, infelizmente, o povo, quando está apertado, tenta ganhar alguma coisa na sorte, inclusive eu”, acrescentou.

DICAS DO ESPECIALISTA

Guilhermino Ferreira é consultor e especialista em loteria e se dedica à área há 15 anos. Atualmente, possui um canal no Youtube onde compartilha a sua técnica, que já fiz ganhadores no Brasil, Estados Unidos e Japão.



“Não faço milagres, mas ajudo muita gente a vencer as dificuldades nas loterias. Através de cálculos de probabilidades sistemáticas, o apostador dependerá menos do fator sorte. Criei os dez mandamentos de um ganhador sortudo. São dez métodos de premiação que ocorre em 80% dos sorteios e apenas 20% destas tendências não se confirmam”, afirmou.



Além do canal no Youtube, Ferreira também lançou um livro sobre a sua técnica. “Desenvolvi vários métodos de raciocínio matemático científico,que apresento no manual, onde o apostador poderá montar sua estratégia vencedora jogando com a quantidade de dezenas que desejar, fechando quadra, quina, sena. Para se jogar 15 dezenas, o apostador teria que gastar R$17.517,50. Pelo meu sistema, o apostador joga as mesmas 15 dezenas com apenas 19 cartelas de seis, fechando no mínimo a quadra e gastando apenas R$66,50, com economia de R$17.451”, explicou o especialista. “Temos um sistema onde o apostador joga com as 60 dezenas fechando a sena com apenas 190 cartelas”, acrescentou Ferreira, ressaltando que as chances do apostador aumentam em 500%.



“Aposte no mínimo em quatro dezenas ímpares e duas pares. Provavelmente, será este padrão que ocorrerá no sorteio. Não aposte em mais de três dezenas na mesma linha ou coluna e procure incluir em suas apostas no mínimo uma dezena do grupo das 15 chaves de ouros, que são elas: 05,07,13,14,16,25,28,29,37,38,43,44,53,54,60. Elas aparecem no mínimo em 98% dos sorteio”, orientou o consultor.



Ferreira afirmou que as dezenas com maiores chances, matematicamente, de serem sorteadas, são: 04, 05, 06, 10, 13, 28, 36, 53, 58, 27, 41, 51, 16, 03, 18, 44, 23, 43, 09, 30, 45, 59, 31, 29, 22, 47, 60. “Destaque especial para as dezenas 05,13,53,28,31,58”, finalizou.