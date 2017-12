PJF Institui no calendário do Município o “Dia do Fusca”

Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município de Juiz de Fora, nesta quarta-feira, 27, o Projeto nº 223/2017, de autoria do Vereador Júlio Obama Jr (PHS), institui o “Dia do Fusca”.

O evento instituído será inserido no Calendário Oficial de Eventos do Município no dia dia 28 de junho. Em comemoração ao “Dia do Fusca”, além da típica exposição pública de automóveis, poderão ser promovidos eventos beneficentes, educativos, culturais e festivos pelo Poder Executivo, junto a associações do fusca e carros antigos.

A data foi escolhida em homenagem ao ex-Presidente da República ltamar Franco, nascido em 28 de junho de 1930. Itamar foi o responsável, por relançar um dos veículos mais populares do país, após a interrupção de sua produção nacional, em 1986. O veículo se tornou uma das marcas registradas do político, falecido em 2011.

De acordo com o vereador do (PHS), propositor do projeto, o objetivo é preservar a memória e a cultura da cidade, destacando a importância do veículo no desenvolvimento econômico do Brasil. A data escolhida para a comemoração é o aniversário de Itamar Franco, dia 28 de junho, político quem tem forte ligação com o veículo e foi responsável pela retomada da fabricação do mesmo no Brasil, no início dos anos 90. "O grande objetivo desse movimento é preservar a memória de um tempo de desenvolvimento no Brasil e que foi, inclusive, puxado por Itamar Franco, que é uma referência política aqui da cidade. Também não deixa de ser uma homenagem a ele, que é referência de ética e moral na política mineira", complementa o vereador.