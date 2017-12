Chegada de 2018 terá shows, queima de fogos e chuva de papel picado

A celebração do Réveillon em Juiz de Fora promete muita alegria e alto astral para o juiz-forano e também para quem veio de fora curtir a virada de ano na cidade. A festa organizada pela Prefeitura tem início às 10h30 deste sábado, 30, no Calçadão da Rua Halfeld esquina com a Rua Batista de Oliveira. Em cima de um trio elétrico, a despedida de 2017 será comandada pelo Grupo Segredo e convidados, a partir das 10h30.

Ao meio dia, a tradicional chuva de papel picado, acompanhada dos primeiros fogos do dia que serão disparados do prédio sede da Prefeitura, na Avenida Brasil, promete dar as boas vindas ao novo ano que vem chegando.

O nascimento de 2018 será festejado com uma queima de fogos no Morro do Cristo e também no Terreirão do Samba partir da meia-noite do domingo 31. O espetáculo de luz e cor deve durar cerca de 9 minutos e poderá ser acompanhado de vários pontos da cidade. Para garantir a segurança da população, o Mirante do Morro do Imperador ficará fechado durante a noite.

A comemoração é organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora em parceria com associações, sindicatos e iniciativa privada que se uniram para presentear os juiz-foranos e visitantes.

Participam da iniciativa, a Associação Comercial (ACEJF); Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Sindicato das Indústrias da Panificação e Confeitaria de Juiz de Fora (Sindipan JF); Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora (SHRBSJF); Sindicato do Comércio (Sindicomércio JF); AG Plast; Casa do Biscoito; Projeto Moinho (Zona Norte); e Esdeva Indústria Gráfica.

Fonte: Assessoria/PJF