PJF oferece desconto de 11% para pagamento do IPTU à vista

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018 poderão contar com 11% de desconto, desde que não haja débito relacionado à inscrição do imóvel. Para isso, o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) deverá ser emitido e quitado excepcionalmente entre 2 e 5 de janeiro.

Nesse período, o DAM será disponibilizado no site da Prefeitura de Juiz de Fora, no Espaço Cidadão JF e nos centros regionais. Antes desse prazo, o contribuinte já pode consultar o valor total prévio do IPTU 2018, também no site da PJF. Para acesso ao documento, é necessário ter em mãos o número da inscrição imobiliária.

Para o secretário da Fazenda, Fúlvio Albertoni, “o desconto de 11% é uma forma de reconhecimento àqueles contribuintes que estão em dia com seus impostos. Mesmo diante do atual momento de crise financeira que o país vivencia, a PJF optou por um desconto maior do que o oferecido em 2017, de 8%”.

Além desta opção, o IPTU 2018 também poderá ser pago à vista, com 6% de desconto, por todos os contribuintes, até 20 de fevereiro. Para quem optar pelo pagamento parcelado em dez vezes, o vencimento será sempre no dia 10 de cada mês, a partir de março.

Endereços do Espaço Cidadão JF e dos centros regionais:

- Espaço Cidadão JF (Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.234, Centro, ao lado do Parque Halfeld);

- Centro Regional Sul (Rua Porto das Flores, nº 270, Santa Luzia);

- Centro Regional Norte (Rua Inês Garcia, nº 357, Benfica);

- Centro Regional Oeste (Rua Orestes Fabiano Alves, nº 65, São Pedro);

- Centro Regional Nordeste (Rua Santa Terezinha, nº 172, Santa Terezinha).

Fonte: Assessoria/PJF