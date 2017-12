Corpo de Bombeiros combate incêndio em fábrica de calçados desativada no Teixeiras

O Corpo de Bombeiros foi acionado durante a madrugada desta terça-feira, 26, a fim de controlar um incêndio em uma fábrica de calçados desativada no bairro Teixeiras, localizado na zona Sul.

De acordo com informações dos militares, o incêndio foi controlado somente na manhã desta terça. No local encontram-se dois caminhões de combate a incêndio e uma Auto Escada Mecânica. Além disso, a corporação recebe apoio da Cesama com caminhão tanque de água.

O Corpo de Bombeiros segue realizando operações de resfriamento do ambiente a fim de evitar novos princípios de incêndio, fato que já ocorreu duas vezes.

Foram registradas chamas de dois a três metros de altura. Até o momento, foram gastos 73 mil litros de água e 80 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE).

Não houve vítimas.

As causas do incêndio serão investigadas.