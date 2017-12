Chefs de JF preparam almoço especial no Restaurante Popular às vésperas do Natal

Quinhentas e duas pessoas passaram, nessa sexta-feira, 22, pelo Restaurante Popular da Zona Norte, que ofereceu um almoço especial à população. Nove chefs de cozinha da cidade prepararam as refeições servidas aos frequentadores do espaço. Entre os cozinheiros, estava Pablo Oazen, vencedor do Masterchef Profissionais 2017. A ação foi uma surpresa, às vésperas do Natal, organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio das secretarias de Comunicação Social (SCS) e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), com apoio da Secretaria de Agropecuária e Abastecimento (SAA), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Servir, empresa licitada que opera o restaurante.

Foi servido um prato típico muito apreciado pelos mineiros, o feijão-tropeiro. Esta é a primeira vez que a iguaria foi servida no local. Arroz, couve e salada de laranja foram os acompanhamentos. Com a intenção de garantir a melhor refeição, o preparo dos alimentos começou já na quinta-feira, 21, e foi finalizado durante o início da manhã de sexta, pouco antes do serviço. Foram cozidos 35kg de feijão-vermelho, 23kg de linguiça, 15kg de bacon, 30kg de toucinho e 26kg de ovos. Além disso, foram preparados 70kg de arroz, 51kg de couve e 82kg de laranja, além de outros alimentos.

O chef Yury Feliciano explicou a origem do prato: “Os tropeiros eram abastecidos de feijão cozido com farinha e torresmo, e agregavam a linguiça, a carne salgada e os vegetais durante os pousos”. Após a preparação dos alimentos na unidade central, os chefs foram para Benfica, onde começaram o serviço, às 10h30. A chef Anna Flávia de Souza destacou. “O que tornou esse almoço especial foi a união de todo mundo para fazer um alimento tão gostoso. Estamos felizes pela comunhão”.

O chef Pablo Oazen, atual vencedor do MasterChef, da Band, explicou a escolha do prato. “A gente tem que assumir a nossa identidade, a brasilidade, a mineiridade. O Brasil é enorme, então, é normal que os chefes se dividam por estados. E acho que nada mais justo do que a gente fazer um tropeiro muito gostoso e compartilhar”.

Para os usuários do espaço, além de uma surpresa, o almoço comandado por um time de chefs e pelo MasterChef teve um sabor mesmo especial, como relata José Miguel Pessoa.“Foi uma surpresa para nós. O tropeiro está muito bom, e o chef está aí! Sempre que pude eu assisti aos programas”. A dona de casa Helenita Felipe deu seu aval. “Eu sou cozinheira, e vim almoçar aqui hoje para experimentar o feijão-tropeiro, que está ótimo!”. O aposentado João Gonçalves de Mello deixou claro que o lugar é muito mais que um restaurante. “Os funcionários e a comida são excelentes. E o mais bonito é que é um ponto de encontro, você revê as pessoas e pode conversar com elas”.

Para o gerente comercial da Servir, Osmar Almeida, o almoço foi positivo, também, para os funcionários da empresa. “Por ser fim de ano, uma época de festas, a equipe ficou motivada pela presença dos chefs, um deles reconhecido nacionalmente. Todos ficaram felizes, a empresa se empolgou com a ideia e esperamos fazer mais eventos como esse, porque o retorno foi sensacional”.

O secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Juiz de Fora, Michael Guedes, ressaltou a importância de mais uma ação com a contribuição do ‘Bem Comum’. “Mais uma vez, foi possível levar até os juiz-foranos uma ação que fez diferença no seu dia a dia. Estamos vendo as pessoas saírem daqui muito felizes, pois comeram uma refeição preparada pelo MasterChef. Dar este presente aos nossos cidadãos não tem preço, e isso só é possível fazendo pontes entre quem quer ajudar e quem precisa”.

CONHEÇA OS CHEFS QUE ESTIVERAM NO RESTAURANTE POPULAR:

Anna Flávia Silva de Souza

Graduada em artes, é mestre em Arte, Cultura e Linguagem, com pesquisa voltada para gastronomia. Sócia e proprietária da Boom Panquecas.

Augusto de Santo

Graduado em gastronomia, cozinheiro chef pela Escola de Hotelaria e Gastronomia de Lausanne, na Suíça. Trabalha como cozinheiro e consultor gastronômico, tendo prestado serviços para estabelecimentos como a Cervejaria Barbante, Estância Dom Viçoso e Merceria Gastrobar. Foi, também, idealizador do evento Cruzada Gastronômica.

Caíque Fonseca

Formado em administração rural, professor universitário por 15 anos, lecionando as disciplinas de empreendedorismo e marketing, instrutor do Sebrae em agronegócio, tem MBA em Gastronomia pelo Senac/MG. É cozinheiro prático na Das Haus há sete anos. Desde então, dedica-se à gastronomia, sua principal função. É participante de vários festivais de rua em Juiz de Fora, Ibitipoca e Tiradentes. Venceu o JF Sabor em diversas categorias, entre 2014 e 2016.

Francisco Hélio de Assis

Iniciou as atividades como auxiliar de cozinha e, hoje, atua como gerente de produção. É responsável pela elaboração de cardápios, pratos quentes e sobremesas da churrascaria Chimarron, onde atua há 26 anos.

Marco Vinício Corrêa e Castro

Cursou o Senac, onde realizou diversos cursos técnicos (cozinheiro, pizzaiolo, doceiro, salgadeiro, panificação). Fez estágio como cozinheiro no Hotel Escola Senac Grogotó, de Barbacena, trabalhou como auxiliar de cozinha, pizzaiolo e cozinheiro em lugares como o Hotel Constantino e o Bistrô Marquise.

Pablo Oazen

Vencedor do MasterChef Profissionais, da Band, Pablo Oazen é formado em turismo e hotelaria e pós-graduado em Portugal. Enquanto esteve na Europa, trabalhou em diversos restaurantes estrelados da França, Espanha e Portugal. De volta ao Brasil, trabalhou como sous-chef do restaurante La Brasserie, de Erick Jacquin, em São Paulo. De volta a Juiz de Fora, trabalhou como consultor, chef de eventos, professor de gastronomia, e nos restaurantes Bardô e Assunta. Em 2013, abriu o Garagem Gastrobar, um boteco com base na culinária mineira.

Ricardo Vieira

Ricardo Vieira é formado em contabilidade, especialista em gastronomia e trabalha na área há 12 anos. De estagiário do chef Alex Atala a vencedor do Concurso Novos Talentos da Gastronomia Mineira, Ricardo foi convidado a participar do Madri Fusion, em 2013. Focado em enriquecer a culinária mineira, Ricardo é chef e proprietário do Vieiras Restaurante, onde pratica cozinha de bistrô. Também atua como professor de gastronomia no CES/JF.

Thiago de Oliveira Ferreira

Graduado em gastronomia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora CES/JF, em 2014, foi auxiliar de cozinha no restaurante Panela de Pedra, em Cabo Frio, e na Assunta Forneria. É hoje chefe de cozinha no restaurante Salsa Parrilla.

Yury Feliciano

Graduado em direito e gastronomia, é professor de gastronomia no CES/JF desde 2014. Foi jurado do JF Sabor entre 2013 e 2015. É membro do Núcleo de Coordenação da Pós-graduação em Gastronomia das Américas do CES/JF, desde 2017. Foi proprietário e chef de cozinha do Archote Steak Mineiro, restaurante localizado em Tiradentes-MG. É consultor de cardápios e pesquisador de Cozinha Mineira e Ciência na Cozinha.

Fonte: Assessoria