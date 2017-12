Veja como ficam os serviços da PJF no feriado

Em virtude do feriado do Natal, na segunda-feira, 25, não haverá expediente nos órgãos da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com exceção de alguns serviços, que serão mantidos. Confira abaixo:

Parque da Lajinha: funcionará normalmente, das 8h às 17h.

Museu "Mariano Procópio": não haverá expediente.

Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa): A sede, os centros culturais Dnar Rocha e Bernardo Mascarenhas e a biblioteca municipal Murilo Mendes não funcionam de sábado a segunda-feira, retomando o atendimento normal na terça-feira, 26. A biblioteca Delfina Fonseca Lima funciona no sábado, das 8h às 14h, e permanece fechada domingo e segunda. O Museu Ferroviário fecha no dia 23 e volta a funcionar normalmente em 2 de janeiro. Já o Centro de Esportes Unificado (Praça CEU) funciona normalmente no sábado, das 11h às 20h. No domingo e na segunda, estará fechado.

Espaço Cidadão: não haverá expediente.

Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): funcionará em esquema de plantão, atendendo pelo telefone 115.

Defesa Civil: funcionará em esquema de plantão, atendendo pelo telefone 199.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): não haverá coleta.

Feiras livres: Não há feiras livres às segundas-feiras. No domingo, funcionam normalmente.

Restaurante Popular: as duas unidades estarão fechadas na segunda-feira

Guarda Municipal (GM): funcionarão normalmente a Central 153, as rondas motorizadas, a Supervisão Operacional e o posto no Hospital de Pronto Socorro (HPS). No sábado, 23, haverá apoio à fiscalização de Posturas das 8h às 18h.

Saúde: as unidades de Urgência e Emergência funcionarão em regime de plantão. Haverá expediente normal nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros São Pedro, Santa Luzia e Benfica, e de Urgência e Emergência (Regional Leste); no Pronto Atendimento Infantil (PAI); no Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu); e no Hospital Pronto Socorro (HPS). As unidades básicas de saúde (UBSs), a Farmácia Central e os departamentos da Criança e do Adolescente, Idoso e Mulher não terão expediente na segunda-feira.

Assistência social: os serviços para população de rua funcionarão normalmente. As casas de acolhimento institucional e o serviço de abordagem também funcionarão. Os conselhos tutelares atenderão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste – 9939-9073; Centro/Norte – 9939-8073; Leste – 9939-9373. Os centros de Referência de Assistência Social (Cras), Especializado de Assistência Social (Creas) e serviços de convivência não funcionarão.

