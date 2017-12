Settra intensifica ações durante “Operação Natal” e dá dicas para evitar acidentes

Dando prosseguimento às ações da “Operação Natal”, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) desativou nesta quarta-feira, 20, até domingo, 24, cinco vagas do estacionamento rotativo pago (Área Azul) na Rua Braz Bernardino. Além disso, os agentes do Departamento de Fiscalização de Transporte e Trânsito (DFTT) estarão distribuídos nos principais cruzamentos do entorno das avenidas Getúlio Vargas, Francisco Bernardino e Rio Branco, monitorando o tráfego. A equipe da supervisão de Educação no Trânsito também está realizando atividades, para despertar a consciência nas pessoas sobre o respeito às leis no trânsito, visando compras mais seguras.



O gerente do DFTT, Paulo Peron, explicou que as estratégias são para garantir a segurança no trânsito e dar mais fluidez ao tráfego, já que houve aumento de circulação na região central nesta época do ano: “A fila de veículos na Rua Braz Bernardino, por exemplo, provoca grande retenção no trânsito, e os reflexos são perceptivos na Avenida Rio Branco. Os trabalhos visam minimizar os transtornos ocasionados com o aumento de pedestres e veículos que chegam ao Centro da cidade durante os dias que antecedem a festividade”.



Se houver necessidade, será proibido estacionamento na parte baixa da Rua Floriano Peixoto.

DICAS



Segundo Peron, pedestres e motoristas precisam estar mais atentos ao trânsito, para garantir boa convivência e segurança: “Os condutores devem ter atenção redobrada quanto à circulação dos pedestres, que são a parte mais frágil do trânsito e devem ser preservados. É preciso ter paciência, respeitar as faixas de pedestres, os semáforos e procurar estacionar nos locais regulamentados. Já os transeuntes, mesmo estando com a cabeça focada nas compras, precisam tomar cuidados, para não colocar em risco as suas vidas e prejudicarem o trânsito. Recomendamos que transitem sobre a calçada e realizem a travessia na faixa destinada a eles, e no momento indicado”.

BLITZEN EDUCATIVAS



Integrando a operação, a equipe da Supervisão de Educação para o Trânsito da Settra promoverá duas blitzen educativas. Está prevista abordagem na tarde desta quinta-feira, 21, entre 15h e 16h, no Terminal Rodoviário “Miguel Mansur”, com distribuição de panfletos e calendários de bolso, com a mensagem “Paz no Trânsito 2018”. A mesma ação será feita na sexta-feira, 22, nos pontos de ônibus situados na Avenida Rio Branco.

