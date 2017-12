Pagamento para trabalhadores do Pism já pode ser retirado a partir desta terça-feira

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) informa que, com o trabalho e o esforço das equipes da Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan), por meio do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional (CGCO) e da Coordenação de Execução e Suporte Financeiro (Coesf), e da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), por meio da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese), realizou os lançamentos e pagamentos para todos aqueles que trabalharam nas provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2018.

Em respeito aos trabalhadores e estudantes que atuaram no processo, o pagamento ocorre, pelo segundo ano consecutivo, em tempo recorde em relação à aplicação das provas.

Para os correntistas do Banco do Brasil, o crédito estará liberado nesta terça-feira, 19. Já para os correntistas de outros bancos, os valores estarão disponíveis na quarta-feira, 20. Quem não possui conta corrente receberá por meio de Ordem Bancária de Pagamento (OBP), a partir desta terça-feira, 19. Para tal, deverá comparecer, presencialmente, no caixa de qualquer agência do Banco do Brasil, portando CPF e carteira de identidade.

Como no último ano, o pagamento relativo ao Pism acontece no mesmo mês de realização das provas.

Fonte: Assessoria/UFJF