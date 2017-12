Dias quentes devem permanecer na Zona da Mata até o final da semana

Os dias devem permanecer quentes até o final da semana na Zona da Mata. É o que informou o meteorologista do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Luiz Ladeia. Nessa segunda-feira, 18, uma massa de ar ganhou força sobre o estado de Minas Gerais e dificultou a formação de nuvens de chuvas em partes do território mineiro.



“Nesta terça-feira, 18, é previsão é que o céu fique parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Na quarta-feira, 19, o céu ficará apenas parcialmente nublado a nublado, sem possibilidade de chuvas”, afirmou o especialista.



Já na quinta e sexta-feira, 21 e 22, há a possibilidade de chuvas. “Nesses dias, o céu também permanecerá de parcialmente nublado a nublado, mas com possibilidade de pancadas de chuvas”, disse Ladeia.

CONFIRA A TEMPERATURA AO LONGO DA SEMANA