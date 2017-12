Comandante avalia ano da Guarda Municipal

“Trabalho efetivo em prol da segurança pública no município”. Foi dessa forma que a comandante da Guarda Municipal (GM) Emilce de Castro definiu as atividades realizadas no ano de 2017. E foram muitas, segundo ela, todas voltadas para garantir proteção ao cidadão de bem. “Foi um ano bem positivo. Conseguimos trabalhar efetivamente dentro da nossa missão, que é a parte preventiva da segurança”, afirma Emilce.



Ainda de acordo com a comandante, 2017 é representado por conquistas, marcado pela participação de mais de 90% do efetivo nas autuações de trânsito em parceria com a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), bem como as ações realizadas em conjunto com diversos órgãos de segurança pública, como as polícias Militar e Civil, além dos trabalhos de inclusão social que foram difundidos.



Na visão de Emilce, os trabalhos dos 92 servidores da GM só puderam ser intensificados com a chegada de alguns equipamentos de reforço. “Fez cerca de um ano que estamos utilizando pistolas elétricas incapacitantes (spark) e os lançadores de munição de borracha. Eles são essenciais para que o guarda realize seu trabalho com mais segurança, garantindo maior proteção ao cidadão”, frisa.



As previsões para o próximo ano ainda são poucas, porém, conforme Emilce, o mais importante é a continuidade do trabalho preventivo diário.