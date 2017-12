PRF dá dicas para quem vai pegar estrada no fim de ano

Os feriados do Natal e Ano Novo estão chegando e muita gente vai pegar a estrada. Segundo o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Juiz de Fora, Leonardo Facio, o fluxo de veículos nas vias aumenta em até 60% neste período do ano, o que pode resultar no crescimento do número de acidentes. O ideal, segundo ele, é o planejamento da viagem.



“Antes de pegar a rodovia, o motorista deve planejar a viagem, buscando se informar sobre as distâncias que vai percorrer, condições de tempo, pontos de parada e a existência de postos de combustíveis”, diz. Outra dica importante é checar a condição do automóvel. “O condutor deve observar os faróis, calibrar os pneus, revisar o motor e não se esquecer de verificar a presença e estado dos equipamentos de porte obrigatório”, reforça o chefe.



De acordo com Facio, as infrações mais comuns durante os feriados prolongados estão relacionadas ao excesso de velocidade e à ultrapassagem em locais não permitidos. Entretanto, ele alerta que a PRF tem intensificado a fiscalização nesses dias.



Ainda segundo ele, a atenção deve ser redobrada em dias de chuva. “Dirigir em dias de chuva é sempre um risco, por isso, o ideal é evitar. Mas caso não seja possível, é importante diminuir a velocidade e manter distância dos veículos à frente e ter atenção quanto aos obstáculos e poças d'água que se formam na via”, orienta.



Facio lembra, ainda, que álcool e direção não combinam. “É uma das causas de muitos acidentes nesse período. Dirigir alcoolizado não é apenas infração, é uma irresponsabilidade, que expõe a vida de pessoas inocentes e pode causar danos irreversíveis”, ressalta.



A PRF ainda não constatou aumento no fluxo de veículos nos dias que antecedem o feriado de Natal, mas estima que a partir da próxima sexta-feira, 22, até a terça-feira, 26, haverá crescimento na circulação de carros, assim como no dia 29 de dezembro até o dia 1° de janeiro, também marcados pelo movimento crítico de automóveis nas estradas.