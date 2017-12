PJF esclarece sobre reclamações e condições de pista de skate

Representantes da Associação Juiz-forana de Skate (AJS) procuraram a reportagem do Diário Regional para reclamar das condições em que se encontra a pista de skate que está sendo instalada na Praça Vovó Elvira Gabriela do Carmo, localizada no bairro Linhares, zona Leste. Segundo eles, buracos no chão e rampas menores do que os padrões estabelecidos para a prática trazem à tona a ineficiência da obra.



Os skatistas também contam que desde a parceria firmada entre município e Ministério do Esporte em 2011 para a construção da pista de skate, orçada em R$259.446,41, os problemas já eram esperados. “A associação pediu para a Prefeitura contratar um especialista para não ter os problemas que temos hoje, mas não fomos atendidos. Simplesmente, foi chamado um escritório local que não entendia de projetos de Skate. Apontamos algumas coisas que precisavam ser melhoradas e uma delas era a questão do piso, que poderia se deteriorar, mas o projeto foi finalizado em contramão à proposta da AJS”, explica um dos integrantes, que preferiu não se identificar.



Ele revela que na licitação realizada pela Prefeitura em 2013 que definiu a empresa responsável pela execução dos trabalhos, a AJS tentou intervir novamente no projeto, mas não obteve êxito. “Chegamos a emitir um relatório com as falhas, mas que não foi analisado pela pasta. O maior problema são os buracos e rachaduras que se formaram no piso. Na licitação também estava prevista iluminação, mas até agora não foi instalado nada”, pleiteia o integrante, afirmando que a prática de skate no local está praticamente inviável.



“Não tenho certeza, mas parece que a obra foi concluída em 2 de novembro, dia em que a empresa construtora retirou a placa do local e informou às pessoas que estavam no entorno que a obra estava pronta. Recentemente, a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav) foi até lá e escavou do lado de fora e quando chove forma-se um lamaçal dentro da pista”, reforça.

NOTA DA PJF



Em nota, a assessoria da Prefeitura informou que “a pista de skate do Bairro Linhares não foi inaugurada, justamente por não estar concluída. A informação de que a obra foi finalizada em 2 de novembro é inverídica. A empreiteira responsável pelos trabalhos, no momento está realizando os ajustes finais. A iluminação ainda será implantada no local. Servidores da Empav estão trabalhando no plantio de grama do entorno. A instalação da Academia ao Ar Livre está em processo de implantação”, diz.