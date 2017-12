Empav realiza operação tapa-buracos em oito bairros

A Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav) está realizando operação tapa-buracos em oito bairros de Juiz de Fora nessa sexta-feira, 15. O trabalho acontece na Avenida Barão do Rio Branco (Cruzeiro do Sul); na Rua Joaquim Vicente Guedes (Graminha); na Avenida Santa Luzia (bairro homônimo); na Rua Jorge Knopp (Progresso); nas ruas Simão Firjan, Júlio Dionísio Cardoso e Bruno Similli (Distrito Industrial); na Avenida Francisco Bernardino (Centro); na Rua José Ramos (Santa Paula); e em diversas ruas do bairro Santo Antônio. A programação pode ser alterada ou prolongada para a próxima semana, de acordo com o andamento dos trabalhos.

Na quinta-feira, 14, as equipes atuaram na Granjas Primavera (Vila Ideal), na Travessa Doutor Prisco (Centro), na Avenida Juiz de Fora (entre o Recanto dos Lagos e o Grama); na Avenida Diomar Monteiro (entre Filgueiras e Fazendinhas do Comendador); na Rua Professora Carolina Coelho (Granbery); na Rua Porto das Flores (Santa Luzia); e na Rua Doutor José Lanziotti (Jardim Gaúcho/Santa Efigênia).

Fonte: Assessoria