Especialista dá dicas para não deixar a dieta de lado no Natal e Réveillon

O fim de ano vem acompanhado de confraternização com a família e amigos, das comidas tradicionais da época e da ingestão de bebida alcoólica. Manter a dieta e evitar as calorias é uma tarefa quase impossível, entretanto, existe uma forma de comer bem sem preocupações com a balança ou com o inesperado no dia seguinte.



Para isso, a médica nutróloga Alice Amaral recomenda investir na alimentação saudável durante o Natal e o Réveillon. “A gente observa que as pessoas têm toda a preocupação de fazer dietas e ficar saudável durante todo o ano, mas nesse período elas perdem o foco, o que pode comprometer todo o trabalho. Isso não quer dizer que, pelo fato de estar cuidando da dieta, que a pessoa deve deixar de participar das festas. É só uma questão de se adequar e comer os alimentos certos”, afirma.



O segredo, segundo Alice, é o equilíbrio. “Se fizer uma alimentação mais leve, com mais saladas e frutas durante o dia, pode comer um pouco mais na ceia”, explica. A especialista orienta fazer da ceia uma refeição de baixa caloria. “De entrada, sempre sugiro umas sementes como as amêndoas, avelãs, castanhas, que são típicas da época, ricas em fibras e com boa ação antioxidante. Outra alternativa são as frutas secas, o damasco, a banana e as demais”, diz.



O prato principal também não pode ser esquecido. “Ao invés de comer esses aperitivos defumados, o ideal é optar pelo peru ou frango. Fazer um arroz mais elaborado com amêndoas, uvas passas, incrementar com uma farofa que leve azeitona, lembrando de dar preferências a alimentos mais frescos e orgânicos, pois os agrotóxicos causam diversas patologias”, lembra Alice.



Outra dica é evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. “É sempre aquela história, não misturar destilado com o fermentado, pois vai potencializar a ação do álcool, que traz a ressaca. O recomendado é manter o organismo hidratado, sempre estar com um copo de água por perto. Também sugiro beber um vinho tinto seco. A bebida é rica em antioxidantes que ajudam a combater o envelhecimento precoce e traz benefícios para a saúde”, reforça a nutróloga.



Nas sobremesas, a prioridade é sempre das frutas. Um “sorvetinho” também pode. “É importante comer as coisas certas para não adquirir uma infecção intestinal ou ficar de ressaca e acabar com a festa antes da hora e comprometer o dia seguinte. Lembrando que o dia posterior é normal de trabalho, portanto tem que aproveitar a festa deste ano e a dos próximos”, conclui Alice.