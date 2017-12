PL institui Olimpíadas Estudantis em prol da união entre alunos e instituições

O projeto de lei de autoria da vereadora Ana Rossignoli (Ana do Padre Federico-PMDB), que institui as Olimpíadas Estudantis na rede municipal de ensino de Juiz de Fora, foi aprovado na Câmara Municipal e aguarda sanção do poder Executivo.



“Nas escolas estaduais sempre teve um intercâmbio entre elas para a maior integração e participação dos alunos de uma escola com a outra, pois, muitas vezes, as rixas entre bairros e escolas acontecem pela falta de integração”, afirmou a vereadora ao relembrar do período em que foi professora e diretora.



Com o intuito de fomentar o esporte na juventude, a parlamentar criou a proposta. “Nosso objetivo é que as escolas municipais possam realizar a Olimpíada Estudantil e propiciar este intercâmbio entre os alunos de instituições diferentes”, ressaltou.



Os jogos devem ocorrer anualmente na segunda quinzena de outubro e deverão contar com a participação dos alunos da rede pública municipal que cursam do 6° ao 9° ano do ensino fundamental.



“As Olimpíadas vão abranger vários tipos de esportes e será um momento no qual o aluno vai se sentir em um espaço prazeroso, que a escola estará oferecendo sem ônus ao município”, disse Ana. Dentre as modalidades esportivas que vão fazer parte da competição estão o basquetebol, futsal, handebol, voleibol, futebol de campo, natação, atletismo, judô, ginástica rítmica, ginástica artística, tênis de mesa, tênis de campo, skate e patins.



Cabe ao aluno escolher a modalidade com a qual tem mais afinidade, porém, somente poderá escolher a prática que estiver de acordo com as condições estruturais de sua escola.



“Além de evitar, até mesmo reduzir conflitos entre bairros e escolas, o evento também servirá para descoberta de talento. Podemos ter um jovem de escola pública que tem um talento enorme para determinado esporte e muita das vezes não é visto por falta de oportunidade”, finalizou Ana.