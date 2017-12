Publicado resultado da licitação para “food truck” no Parque da Lajinha

Foi publicado nesta quinta-feira, 14, no diário oficial eletrônico do município, o resultado da licitação para a instalação de “food truck” no Parque Municipal Natural da Lajinha, espaço gerido pela Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O vencedor da concorrência foi José Luiz dos Santos Duque, que deverá iniciar suas atividades no prazo de até 15 dias, contados da assinatura do Termo de Permissão de Uso.



A exploração comercial deverá contemplar, no mínimo, o seguinte rol de alimentos: salgados fritos e assados; sanduíche, biscoitos, refrigerantes; sucos; água; isotônicos; doces, tais como balas e chocolates; entre outros. Não será permitida a venda de bebidas alcoólicas e cigarros.



O permissionário deverá oferecer produtos similares aos desenvolvidos e comercializados por estabelecimentos da mesma natureza, praticando preços de mercado, com a utilização de ingredientes, acomodações e equipamentos de primeira qualidade e com observância dos princípios higiênicos e sanitários.



O funcionamento do “food truck” será de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h. A vigência da permissão é de dois anos, podendo ser prorrogada por igual período.

Fonte: Assessoria