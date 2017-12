Secretaria de Atividades Urbanas apreende mercadorias e doa para instituições filantrópicas

Nesta quarta-feira, 13, os fiscais da Secretaria de Atividades Urbanas (SAU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizaram a apreensão de mercadorias de ambulantes irregulares, que não possuíam licença e estavam dificultando a mobilidade de pedestres, em desacordo com as regras do Código de Posturas. Foram recolhidas 172 caixas de morangos e 324 goiabas na Avenida Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Santa Rita. A iniciativa faz parte da “Operação Boas Festas”.



A mercadoria foi doada a instituições filantrópicas, como o Abrigo Santo Helena, a Fundação Ricardo Moysés Júnior, o Instituto Maria, o Centro de Referência para População de Rua (Centro Pop), a Fundação Espírita João de Freitas e o Hospital ASCOMCER.



De acordo com Código de Posturas, os bens apreendidos podem ser reaproveitados pelo Poder Executivo, doados a órgãos oficiais, educacionais ou assistenciais. Conforme o artigo 507, inciso quarto, os alimentos perecíveis e os materiais ilegais apreendidos não são passíveis de devolução, em toda e qualquer situação.

“OPERAÇÃO BOAS FESTAS”



Iniciativa da PJF, através das secretarias de Saúde (SS), SAU e da Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF). As atividades foram iniciadas no dia 4. O objetivo é fiscalizar e orientar os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais da cidade durante o período natalino. A ação será realizada na área central e nos principais pontos de comércio da cidade, inclusive em bairros, até o dia 29.

