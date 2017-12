Usuários reclamam de mau atendimento na UBS do bairro Santa Cruz

Por conta da falta de farmacêutico na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, há mais de três meses os moradores do São Judas Tadeu, zona Norte, têm se deslocado até a UBS do bairro Santa Cruz, na mesma região, por orientação da Secretaria Municipal de Saúde, para receberem medicamentos. Se já não bastasse a farmácia da unidade estar fechada esse tempo todo, um caso ocorrido na manhã dessa terça-feira, 12, na comunidade vizinha, levou os residentes a reclamar dos atendimentos que estão recebendo.



Conforme os relatos, além de questionar os medicamentos prescritos pelos médicos, a responsável pela enfermagem do bairro Santa Cruz não tem cumprido com os horários estabelecidos pela Secretaria de Saúde, que prevê a dispensação de remédios no período de 8h às 11h e das 13h às 16h30. “Uma moradora entrou em contato com a gente alegando que a enfermeira fechou a farmácia às 9h e foi embora. É um desrespeito muito grande, a fila para pegar remédio era muito grande, e ela simplesmente bateu a porta na cara do pessoal”, conta o presidente da associação dos moradores do bairro São Judas Tadeu, Renato Vieira Gama.



Gama ressalta que entrou em contato com a unidade para saber o que se passava e foi surpreendido. “Outra funcionária me atendeu e disse que não sabia do fato. Pedi a ela para verificar se realmente a farmácia estava fechada, mas ela alegou que não tinha nada a ver com o local, e que não tinha autonomia para abrir a porta, pois a chave fica com a enfermeira responsável. A situação tem nos causado muitos transtornos”, explica.

OUTRO LADO



Sobre a falta de farmacêutico da UBS de São Judas Tadeu, a assessoria da Secretaria de Saúde esclareceu que foi realizado concurso público para profissionais de diversas áreas, incluindo farmacêutico, e as contratações já estão acontecendo, sendo que alguns profissionais já começaram a trabalhar em outras unidades.



A pasta também reitera que “enquanto outros são chamados, os usuários de São Judas estão sendo atendidos na UBS de Santa Cruz ou na Farmácia Central. A Secretaria de Saúde está apurando as informações com base nestas reclamações de usuários da UBS de Santa Cruz, para garantir que o atendimento na unidade seja oferecido da melhor forma possível, sempre com foco no usuário”. O órgão informa, ainda, que a farmácia da UBS Santa Cruz funciona durante todo o expediente, sendo que a dispensação ocorre das 8h às 11h e das 13h às 16h30.