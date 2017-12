Polícia Civil inicia ações para reprimir crimes contra o patrimônio em JF

Na próxima semana, a Polícia Civil de Minas Gerais inicia ações pontuais na área central de Juiz de Fora com o objetivo de reprimir crimes contra o patrimônio envolvendo pessoas e estabelecimentos.



Policiais civis da 7ª Delegacia, unidade responsável pela área, estarão atuando no local, a partir de segunda-feira, 18, considerando o aumento do número de consumidores em compras para festas de final de ano.



A Polícia Civil orienta as pessoas a redobrarem a atenção quando estiverem em pontos de ônibus e saída de agências e/ou caixas eletrônicos, já que esses locais atraem a presença de criminosos. Para os comerciantes, a orientação é ter cuidado e se atentar para vigilância no momento do fechamento dos estabelecimentos.

Fonte: Assessoria