Especialista dá dicas para controlar orçamento no fim de ano

Festas no Natal, no Réveillon, matrícula escolar, tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), todos “batendo na porta”. O fim de ano e o início de um novo traz alguns gastos, mas é possível planejar bem as contas e ainda presentear os amigos sem complicar o orçamento.



De acordo com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Wilson Luiz Rotatori Corrêa, para se organizar da melhor maneira é importante saber quais serão os ganhos e rendimentos extras do fim de ano, por exemplo, o 13° salário, bonificações ou férias. Mais importante do que isso, é verificar se existem pendências financeiras. “O ano termina e o novo se inicia com algumas despesas. Entretanto, o maior problema é que as pessoas que recebem o 13° salário ou outras bonificações acabam gastando sem pensar no que virá pela frente, por isso, o ideal é se planejar, conversar com a família sobre a situação e não extrapolar o limite”, reforça.



Ele alerta para que antes de sair às compras o consumidor faça uma lista com tudo o que ele precisa realmente adquirir para o período. “Isso evita chegar ao comércio e escolher algum produto por impulso ou porque não tinha certeza se aquilo era mesmo necessário”, afirma Corrêa.



Quem não tem dívidas pode utilizar uma parte dos recursos extras obtidos no fim do ano para custear as despesas do começo de 2018. Os descontos para pagamento à vista de imposto podem ser uma alternativa.



Para aquelas pessoas que já estão endividadas, a primeira coisa é tentar pagar aquilo que é mais caro. “O 13º salário pode ser utilizado para pagar alguma dívida do cartão de crédito, de empréstimos, já que os juros costumam ser bem maiores. A melhor opção é quitar essa dívida, ou na impossibilidade de pagar tudo, outra alternativa é recorrer para uma renegociação com os bancos”, orienta.

ALGUMAS DICAS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO



- Faça um planejamento financeiro: verifique e liste quais são seus ganhos extras (13º salário, bonificações, participação nos lucros da empresa, etc) e se há pendências financeiras (dívidas a serem pagas, investimentos urgentes a serem feitos, etc).



- Avalie a situação financeira: converse com a família e discuta o que é realmente necessário adquirir e que investimentos fazer no período. Essa avaliação também é fundamental na definição das compras de Natal, como os valores a serem reservados para os presentes e artigos de festas de fim de ano.



- Identifique os excessos nos gastos e faça os cortes necessários.



- Prepare-se para os gastos de início de ano: reservar parte dos ganhos extras pode garantir menos sufoco no pagamento de impostos, matrículas, material escolar, dentre outras despesas comuns nessa época do ano. Usar esses valores para o pagamento de tributos (IPVA, IPTU, etc) à vista pode garantir bons descontos, por exemplo.