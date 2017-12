Moradores dos bairros São Pedro e Nossa Senhora Aparecida reclamam de falta de capina e condições precárias do asfalto

Moradores dos bairros São Pedro, Cidade Alta e Nossa Senhora Aparecida, zona Leste, reclamam de falta de capina em passagem que liga a Avenida Senhor dos Passos à BR 440 e condições precárias do asfalto da Rua São Pancrácio.



Conforme a residente do São Pedro, o caminho já existe há mais de 30 anos é utilizado com frequência pelos pedestres para terem acesso a um supermercado nas proximidades e ao bairro Santos Dummont, na mesma região. “O mato está muito alto e dificulta a transição das pessoas pelo trecho. Por conta disso, duas adolescentes foram estupradas no local. Uma ponte de madeira foi construída perto da Avenida Pedro Henrique Krambeck, mas o acesso a ela é muito mais difícil para nós que moramos nessa parte da Avenida Senhor dos Passos. Estamos aguardando a Prefeitura, mas até agora não ouve nenhum posicionamento”, relata Geralda da Silva Pereira, de 77 anos.

TERRENO É PARTICULAR, AFIRMA SO



Em nota, a assessoria da Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) reitera que “o local é uma passagem não oficial, pois o terreno é particular. Em virtude disso, a manutenção (capina e limpeza) cabe ao proprietário do terreno. Cabe ressaltar que existe uma ponte de madeira para a travessia dos moradores".

ASFALTO CEDENDO E RUA DESMORONANDO



De acordo com Eula Coutinho, moradora do Bairro Nossa Senhora Aparecida, um problema antigo voltou a assustar a comunidade. A pavimentação da Rua São Pancrácio voltou a ceder e existe o risco do desabamento da encosta. “Na via passam caminhões, carros, o asfalto está cedendo, bordas desmoronando e ninguém faz nada. Já abrimos vários protocolos junto à secretaria, vieram olhar, mas nenhuma providência foi tomada. Com o aumento das chuvas a situação está ainda pior, o que acaba colocando em risco a vida das pessoas que moram na Rua Alexandre Matias Alves, pois a qualquer momento o barranco pode cair e matar alguém”, diz a residente, acrescentando que desde 2008 a situação vem acontecendo.



“A Defesa Civil chegou a colocar uma placa no local e sugeriram a construção de um muro de contenção, mas que a obra teria que ser feita por nós moradores, em virtude da Prefeitura não ter verba. Parlamentares estiveram aqui na época das eleições, disseram que iam ajudar, mas ficou só na promessa, e agora está um caos”, reforça Eula.



Também por meio de nota, a SO confirma que a Defesa Civil irá vistoriar o local ainda nesta semana. A assessoria também reforça que “em casos de ameaça de escorregamento de talude ou escorregamento é fundamental que o morador entre em contato com a Defesa Civil através do telefone 199 para que um engenheiro vá ao local analisar a situação e se há riscos, para que as providências cabíveis sejam tomadas e os moradores orientados. Lembrando que se o problema for em terreno particular, cabe ao morador fazer os reparos,

como a construção de muro de contenção, por exemplo”, complementa a nota.