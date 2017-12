Buraco interdita parte da pista na Espírito Santo

Parte da pista da Rua Espírito Santo, próximo à esquina com a Rua Solano Braga, região central, cedeu em decorrência de uma erosão causada por problemas na rede de drenagem.



Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Obras da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o reparo da via será feito nesta terça- feira, 12. "Em virtude dos reparos na rede de drenagem, haverá interdição total da Rua Espírito Santo, entre a Olegário Maciel e a Santo Antônio. Pedimos a compreensão dos motoristas que utilizam o trecho e que busquem rotas alternativas", complementa a nota.



De acordo com informações da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), a alteração acontece a partir das 8h, com previsão de término as 17h.