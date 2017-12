Transportadores de combustíveis suspendem greve e abastecimento nos postos de JF deve começar a se normalizar ainda neste domingo

Desde a noite dessa sexta-feira, 8, o Posto Romualdo, no centro de Juiz de Fora, está com os tanques de gasolina vazios. A falta do combustível é resultado de uma corrida aos postos provocada por uma greve nacional, deflagrada pelos transportadores de combustíveis na noite de quarta-feira, 6. O protesto da categoria foi motivado pela alta carga tributária que incide sobre a circulação dessas mercadorias.



Conforme nota divulgada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro), entidade que representa os cerca de 4 mil postos de combustíveis do estado, o Sindicato dos Transportadores de Combustíveis e Derivados de Petróleo (Sindtanque) confirmou, na manhã deste sábado, 9, o fim do movimento grevista.



Segundo o gerente operacional do Posto Romualdo, Luiz Balbi, mesmo com o fim da greve o abastecimento só deve se normalizar no domingo. “As carretas já estão tirando as notas para fazer o carregamento, mas esse processo é demorado, porque são veículos de vários lugares do Rio de Janeiro e Minas Gerais, então não sabemos que horas [a carga] vai chegar”, afirma.



Ainda segundo Balbi, o etanol disponível no estabelecimento só deve durar até a noite deste sábado, 9. “A capacidade do tanque é de 30 mil litros. Descarregamos 20 mil [litros] e já vendemos uns 10 mil. Acredito que até às 18h acabe”, informou, ressaltando que chegou a trocar um tanque de gasolina por um de álcool, aumentando, assim, a capacidade de oferta do produto.