Quatro pessoas ficam feridas após carro cair no Rio Paraibuna

A condutora de um veículo, de 29 anos, e três passageiros, com idades de um, cinco e 33 anos, ficaram feridos após o carro em que eles estavam cair no Rio Paraibuna na madrugada deste sábado, 9.



Segundo informações da Policia Militar (PM), uma viatura compareceu ao local do acidente, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Benjamin Constant, onde os militares foram informados pelo pai de uma das vítimas de que as mesmas teriam sido socorridas para a UPA Norte.



Na unidade, os policiais entraram em contato com a condutora do veículo. A vítima relatou que se deslocava pela Rua Benjamin Constant, sentido centro, quando, ao convergir pela Avenida Brasil, teve um mal súbito e perdeu o controle direcional do veículo. O carro se chocou contra uma mureta de contenção às margens do Rio Paraibuna e se projetou em um abismo de aproximadamente três metros, ficando em repouso no leito do rio.



Conforme o Boletim de Ocorrências (BO) da PM, as quatro vítimas tiveram ferimentos leves, foram medicadas e liberadas.