Palhaços Fuxico e Xaveco gravam programa especial de Natal

Neste domingo, 10, comemora-se o “Dia Universal do Palhaço”, data que homenageia artistas que tem como objetivo divertir e despertar um sorriso nas pessoas, sejam elas crianças ou adultas. E no mês da consagração, a dupla de palhaços Fuxico e Xaveco, ‘Os amigos do coração’, que já animam a vida da criançada por meio do programa exibido pela Televisão Educativa Juiz de Fora (TVE-JF), canal 12, vai realizar um especial de Natal no dia 19 deste mês, das 14h às 18h, no MHall Cultural Center, situado na Rua Senador Feliciano Pena, nº168, bairro Mariano Procópio. A entrada é aberta a todos, basta levar um brinquedo novo ou um pacote de fraudas, que serão doados para crianças carentes.

Formada em 2012, a dupla apresentou a primeira temporada do Programa na TVE de janeiro a dezembro de 2016. A trajetória dos palhaços inclui shows em exposições, festas particulares, projetos em escolas e teatros e participações em outros diversos eventos da cidade e região. “Viemos para trazer alegria e informação para as crianças de forma lúdica. É uma dupla que tem sempre uma mensagem de paz e de conhecimento, que vai deixar alguma lembrança saudável na memória dos pequenos”, disseram os palhaços.

Os integrantes acrescentam que o Dia Universal do Palhaço é uma recompensa para o trabalho alegre que é desenvolvido pela categoria. Entretanto, fazer rir ainda continua sendo o maior desafio. “Muitas pessoas convivem com o medo de palhaços. Principalmente pela onda de palhaços com más intenções que surgiu nos Estados Unidos e no restante do mundo. Porém, com carinho e simpatia, estamos conquistando o público e fazendo as pessoas perderem o medo”, reforçaram.