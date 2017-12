Sindicomércio divulga pesquisa de intenção de compras neste Natal

O Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) divulgou nessa sexta-feira, 8, pesquisa de intenção de compras dos consumidores para este Natal. O levantamento foi realizado em parceira com a empresa Masci Consultoria Jr. e 242 pessoas foram entrevistadas.



Entre os entrevistados, vestuário ficou em primeiro lugar como intenção de compra (54,55%). Brinquedos aparecem na posição seguinte com 9,50% e lembrancinhas em terceiro lugar com 9,09%.



Os consumidores pretendem gastar entre R$98,01 a R$186 (64%) e a preferência da forma de pagamento será à vista em dinheiro (67,77%). O cartão de crédito aparece em segundo lugar, como preferência de 23,97% dos entrevistados.



Os familiares são os principais a serem presenteados (84,71%), seguidos por namorados (11,98%) e amigos (3,31%).

Preço (47,93%), atendimento (20,25%) e variedade (9,09%) são os motivos que os consumidores levam em consideração para escolher o local para realizar suas compras.



“Essa pesquisa que nós fizemos do comportamento do consumidor e as expectativas dos empresários para este Natal é otimista. Isso que importa”, exclamou o presidente do sindicato, Emerson Beloti.

HORÁRIO ESPECIAL



Este ano, por meio da pesquisa, o Sindicomércio percebeu que era necessário adequar o horário de funcionamento das lojas aos hábitos dos consumidores. Por isso, nesse sábado, 9, dia que iniciou o horário especial do comércio, as lojas abriram as portas às 8h e fecharam às 16h. Este mesmo horário se repetirá no próximo sábado, 16.

Entre segunda-feira, 18, e quarta-feira, 20, as lojas funcionaram entre 8h e 20h. Na quinta-feira, 21, e sexta-feira, 22, o funcionamento será de 8h às 21h, e no sábado, 23, de 8h às 19h. Nos domingos, 17 e 24, será de 12h às 18h.



Segundo Beloti, depois de certo horário os consumidores passam a realizar as suas compras nos shoppings, por isso a mudança nos horários. “Precisamos nos adequar ao que o cliente quer, portanto, nós mudamos os horários do comércio no Natal, justamente para que o consumidor possa fazer tudo, desde a pesquisa até as compras”, finalizou.