No domingo, 10, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) modificará o tráfego de veículos na Cidade Alta, em virtude da realização do “Duathlon Thiago Machado ” no São Pedro.

A BR-440 será interditada no trecho entre a represa São Pedro e o cruzamento com a Rua Roberto Stiegert, das 8h às 10h, para a realização das provas de corrida e ciclismo.

Fonte: Assessoria