Secretaria de Obras finaliza muro de contenção na Vila Olavo Costa

A Secretaria de Obras (SO) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) finalizou a construção de muro de contenção na Rua Esperança, no Bairro Vila Olavo Costa, região Sudeste. Nos próximos dias, a equipe trabalhará na construção do passeio com guarda-corpo. A obra atende demanda antiga dos moradores da rua, preocupados com a situação do local, que, além da ameaça de desmoronamento, que coloca em risco cinco casas ao redor, poderia prejudicar o bairro, dificultando o acesso de carros e ônibus à via.

José Paulo da Silva, 73 anos, residente em uma das casas no entorno do terreno, ficou satisfeito com o andamento da obra. “Depois que atenderam a solicitação, ficou pronto muito rápido. Não temos mais preocupação do barranco cair”.

Fonte: Assessoria