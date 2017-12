Câmara abre concertos de Natal com inauguração de iluminação e apresentação de cerca de 200 crianças

O "Canta e Encanta", projeto que a atual Mesa Diretora da Câmara criou para despertar a magia do Natal em Juiz de Fora, promoveu seu 1° dia de concertos na noite de quinta-feira, 7, nas escadarias do Legislativo, com a apresentação de cerca de 200 crianças e adolescentes do Coral Mater Verbi e Flautistas do Colégio Academia. Na ocasião, também foi inaugurada a decoração de Natal do histórico prédio Palácio Barbosa Lima.



Segundo o presidente do Legislativo, vereador Rodrigo Mattos, apesar do momento difícil que o país enfrenta, todos merecem celebrar o brilho que o Natal proporciona. "O desânimo não pode tomar conta das pessoas, precisamos trazer a magia do Natal e proporcionar momentos de alegria e descontração neste final de ano", disse.



A decoração deste ano foi pensada para funcionar tanto durante o dia, quanto à noite. Foram usadas 30 mil microlâmpadas de led e 20 refletores HQI. As cores são tradicionais da época natalina, predominando o vermelho, levando em conta a arquitetura do prédio, seus contornos e toda a extensão. Laços gigantes de veludo ornamentam a fachada, com guirlandas, árvores de Natal e mangueiras de led. Um Papai Noel gigante - de quatro metros - se destaca na fachada, chamando a atenção de todos que passam pelo Parque Halfeld.

CORAL MATER VERBI E MENINOS FLAUTISTAS



O Coral, fundado pelo Padre José Maria Wisniewski, está há mais de 60 anos encantando a todos que presenciam o seu espetáculo. Formado exclusivamente por alunos dos ensinos fundamental e médio, o grupo já recebeu diversas premiações e foi agraciado, por duas vezes, com graças expressa pelo Vaticano. O Beatíssimo Padre João Paulo II honrou o grupo em 1979 e em 2003 com a “Benção Apostólica”.



Já o grupo de flautistas, formado por alunos do 1° ao 5° ano, pretende surpreender mais uma vez o público presente, trazendo canções como "É Natal" e "Noite Feliz".

PROGRAMAÇÃO

- 11/12: Coral Esplendor do Carmelo Colégio Carmo - 18h30

- 12/12: Coral dos Curumins da Amac e Banda da PM - 18h30

- 13/12: Coral da Pastoral do Surdo da Arquidiocese de JF - 18h30

- 18/12: Coral Cesama - 18h30

- 21/12: Grupo Expressão e Canto - 18h30

- 22/12: Beatles Forever e Zona Blue - 18h

Fonte: Assessoria