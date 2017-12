Festival Mulheres no Volante retorna à Juiz de Fora em comemoração à seus 10 anos

O festival Mulheres no Volante celebra uma década este ano e a comemoração vai contar com várias atrações, neste sábado, 9. Criado em 2007, o evento visa incentivar e dar visibilidade às mulheres na produção cultural da cidade.



“O festival surgiu em 2007 após a gente notar que no cenário musical de Juiz de Fora tinha poucas mulheres produzindo, tocando nas bandas e se apresentando como artistas. Portanto, o evento surgiu com a ideia de valorizar as mulheres que já estavam presentes no cenário e não tinham espaço, e incentivar outras também”, relembrou uma das organizadoras, Bruna Provazi.



Os interessados vão poder conferir shows, oficinas, exposições artísticas, exibições de vídeo e debates. “Apenas as oficinas são restritas às mulheres. As demais atividades são abertas”, afirmou a organizadora.



As últimas edições do festival foram realizadas em outros municípios, dentre eles Brasília, e após cinco anos ele retorna à sua cidade natal. “Eu sinto que hoje em dia tem muitas mulheres organizadas em coletivos. Por exemplo, este ano, teremos uma exposição de um coletivo de fotógrafas e exibição de dois filmes idealizados por mulheres que venceram o Primeiro Plano”, analisou Bruna sobre o cenário atual da cidade. “Porém, a gente não pode achar que porque o número de mulheres aumentou [no cenário cultural] está tudo resolvido. Há muito para melhorar ainda”, completou.

OFICINAS



Nesta edição, será oferecida uma oficina de bateria, ministrada por Hellen Kelmer, do Hi Hat Girls, grupo de bateristas mulheres que tem desenvolvido o projeto em várias cidades do país. “Eu já conhecia a Bruna há algum tempo e comentei com ela sobre a oficina de bateria da qual venho fazendo parte e aí surgiu o convite”, contou. “Nós contamos a história da bateria, o nome e as funções das peças. Em seguida, passamos alguns exercícios iniciais de coordenação para que elas peguem o ritmo e o jeito de segurar as baquetas. Na segunda parte da oficina, elas vão tentar acompanhar uma música”, disse Hellen sobre o cronograma da atividade.



Segundo Hellen, a importância de um evento com esse foco é incentivar mais mulheres a participar de atividades que ainda não são tão comuns para elas. “Em outras oficinas, elas contam que tem vontade de participar, mas ficam acanhadas de chegar lá e só ter homens. O festival proporciona que cada vez mais mulheres do meio incentivem as outras a ficarem mais à vontade”, afirmou.



A terapeuta homeopata Nina Pinheiro já teve suas fotografias expostas em uma das edições anteriores e ministrou uma oficina de fotografia. Este ano, ela retoma com uma oficina de ginecologia autônoma. “A oficina tem como principal objetivo discutir a questão do autoconhecimento e o corpo feminino como o primeiro território de luta das mulheres. Então, fazemos uma crítica a ginecologia convencional, que é realizada principalmente por homens, que é invasiva, violenta e não atende as nossas necessidades como mulheres”, afirmou Nina.



A atividade propõe que as participantes aprendam a se observar e conhecer o ciclo e “que elas possam tratar os possíveis desequilíbrios de forma natural, com chás, massagens, ioga e homeopatia, pois somos contra a indústria farmacêutica e a grande medicação dos corpos das mulheres”, ressaltou Nina.



O festival será realizado no Espaço Cultural Bananal, situado na Rua Marechal Setembrino de Carvalho, nº286, no bairro Ladeira, zona Leste. O evento se inicia às 14h e o valor dos ingressos antecipados é de R$15 e R$20 na portaria. Os interessados podem encontrar as entradas em três pontos de venda: Colégio e Curso Nota 10 (Centro), Praxis - Escola de Arte, Cultura e Movimento (Granbery) e Pindorama (São Mateus).



PROGRAMAÇÃO

14h – 17h VIVÊNCIA MnV (oficinas para mulheres)

– Bateria com Hellen Kelmer e Carla Detoni (Hi Hat Girls Magazine)

– Ginecologia Autônoma com Nina Pinheiro

– Dança Reflexiva e Consciência Corporal com Lailah Garbero

– Cozinhando com sustentabilidade e criatividade com Ana Luiza Daibert

17h – CINE MnV

“FILÉ”, de Natália Reis, 2016, 20 min - Vencedor do Prêmio Incentivo Festival Primeiro Plano 2017

“Ainda é cedo”, de Ana Cláudia Ferreira, 2017, 17 min - Realizado com o Premio Incentivo Primeiro Plano 2016

17h30 – DEBATE

“Onde estão as mulheres na cultura em JF?” Roda de conversa com artistas e produtoras culturais. Participação de: Carime Elmor (Malditas) + Nicolle Bello (Bananal) + Ana Cláudia Ferreira (Coletivo SomaMulheres) + Bruna Provazi, Tainá Novellino e Paula Velloso (MnV).

- Poesia falada com Laura Assis e Anelise Freitas

- Performance com Coletivo Coiote

SHOWS

Apresentação dos shows: Leandra Lil

DISCOTECAGEM EM VINIL nos intervalos com: Rosa Martins e Isabella Kneipp

18h30 | Dona Flor

Trio juizforano de pop e mpb criado com o propósito de levar boa música ao público e através dela poder falar de questões sociais e políticas.

19h30 | Tata Chama & as Inflamáveis

Um grupo de amigas que têm afinidades humanas, astrais e musicais e que se uniu através da vontade comum de se expressar e transmitir energias transformadoras através do som. Suas influências são os conhecimentos profundos das culturas tradicionais, as forças da natureza, a Terra, a singeleza e a simplicidade, o interior... O ouvido atento ao que toca dentro.

20h30 | Hangover

Banda formada por amigas de longa data, que se reuniram após anos de amizade para celebrar o bom e velho rock’n’roll, do classic rock ao hard rock e heavy metal.

21h30 | Big Hole

Banda de punk rock criada em 2001 em Juiz de Fora se reúne novamente para um único show no festival.

22h10 | Live Beats com Rafa Jazz (SP)

22h30 | RAP DAS MINA

Thainá Kriya // Laura Conceição // Tata Dellon

Representantes do Rap de Juiz de Fora se uniram e se apresentam em um show que traz nas músicas temáticas sobre a mulher e sobre variados temas que acham pertinentes para criar reflexões e possíveis transformações positivas no mundo.

EXPOSIÇÕES

- Exposição fotográfica do coletivo SomaMulheres

- Exposição de ilustrações da Maria Nicoline Hallack e Carmina Usher

FLASHS E ESTANDES

- Flash tattoo com Amanda Nogueira (COVEN TATTOO)

- Flash tattoo com Ana Resgalla

- Flash Piercing com Mylla Meirelles

- Bazar da Mariana Alves

- Banquinha de zines COCÔ + Malditas

- Estande de camisetas Transfigurart da Lilian Carvalho