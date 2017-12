Polícia Civil apresenta suspeito de ameaçar ex-companheira

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apresentou, em Juiz de Fora, na manhã desta quinta-feira, 7, um homem de 26 anos, suspeito de ameaçar a ex-companheira, de 24 anos, por não aceitar o fim do relacionamento. Ele foi preso em flagrante no bairro Jardim de Alá, na quarta, 6, quando ameaçava a vítima.



Conforme informações da titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Delegada Ione Barbosa, a mulher esteve na Delegacia no início da semana e contou que as ameaças também estavam sendo feitas via mensagens de aplicativo, redes sociais e telefonemas. A PCMG também investiga agressões que teriam acontecido em outras ocasiões envolvendo a mulher.



Segundo a Delegada, o investigado tem passagens pela Polícia por homicídio, tráfico de drogas, porte de arma de fogo e corrupção de menores. Ele se encontra na unidade prisional, à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria