Settra altera trânsito e monta atendimento especial de ônibus nos dias do Pism

No sábado, 9, e domingo, 10, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realizará provas de seleção do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism). Para atender os candidatos e garantir fluidez do trânsito, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) disponibilizará atendimento especial do transporte coletivo urbano e fará alterações no trânsito da região onde as provas serão aplicadas.



Nos dois dias, entre 12h e 17h, a Rua José Lourenço Kelmer funcionará em mão única, no trecho entre o portão norte da UFJF e o trevo do Bairro Jardim Casablanca, no sentido descrito. Na Rua Lauro Teles de Mesquita haverá inversão do sentido de circulação. Os veículos que partirem do Centro com destino à UFJF deverão realizar o seguinte trajeto: Avenida Pedro Henrique Krambeck e ruas Lauro Teles de Mesquita e José Lourenço Kelmer.

TRANSPORTE COLETIVO



Os ônibus, saindo do Centro com destino ao Bairro São Pedro, transitarão pela Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Antônio Rufino e Avenida Presidente Costa e Silva. Os que saírem do Centro, com destino à UFJF, terão como trajeto a Avenida Pedro Henrique Krambeck, Rua Lauro Teles de Mesquita e UFJF.



Nos dias da prova, a linha 545 (Universidade) contará com 15 veículos para atender aos participantes. A partir das 8h, o primeiro veículo começará a circular, saindo do Centro. Outros sairão às 9h e 10h. A partir das 10h30, mais 14 veículos começarão a circular, até as 18h30, quando os carros serão recolhidos à garagem.



Para a linha 555 (Universidade) serão disponibilizados sete carros. O primeiro começará a circular às 8h05, saindo do Centro, e outro às 9h15. A partir das 10h30, mais seis ônibus entrarão em operação, até as 18h30. A linha 755 (Zona Norte/UFJF) também terá atendimento extra, com saída do Bairro Santa Lúcia às 10h30 e da UFJF às 18h30, nos dias de Pism.



No sábado, a linha 590 (Zona Sul/UFJF-CAS-HU - Central de Atendimento de Saúde do Hospital Universitário) partirá do Bairro Sagrado Coração de Jesus às 11h10. No domingo será a linha 190 (Zona Sul/UFJF-CAS-HU) que sairá do mesmo local e horário.



O trajeto da linha 545, dentro da UFJF, será o seguinte: pórtico sul (UFJF), anel viário, rua local da UFJF, faculdades de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Bioquímica, rua local da UFJF e novo Instituto de Ciências Humanas (ICH), retorna, rua local da UFJF, anel viário, rua local da UFJF, Faculdade de Arquitetura e Engenharia, rua local da UFJF, anel viário e Faculdade de Educação Física (ponto final).



O trajeto sentido ao Centro acontecerá a partir da Faculdade de Educação Física (ponto final), anel viário e pórtico sul (UFJF), em direção à Avenida Presidente Itamar Franco.



A linha 555 contará com o seguinte itinerário, dentro da UFJF: pórtico norte (UFJF), anel viário, rua local da UFJF, Faculdade de Arquitetura e Engenharia, rua local da UFJF, anel viário, rua local da UFJF e faculdades de Odontologia, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica (ponto final).



] Em direção ao Centro: faculdades de Odontologia, Enfermagem, Farmácia e Bioquímica (ponto final), rua local da UFJF, novo Instituto de Ciências Humanas (ICH), retorna, rua local da UFJF, anel viário, pórtico norte (UFJF) e Rua José Lourenço Kelmer.



O percurso da linha 755 passará pelo pórtico norte (UFJF), anel viário, rua local da UFJF, faculdades de Arquitetura e Engenharia, rua local da UFJF, anel viário, rua local da UFJF, faculdades de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Bioquímica e rua local da UFJF, novo Instituto de Ciências Humanas (ICH), retorna, rua local da UFJF e anel viário (ponto final). As linhas 190 e 590 farão somente o anel viário do campus da UFJF.

