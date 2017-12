PM apreende granada e mais de R$6 mil em residência no Retiro

Dois jovens, de 18 e 22 anos, foram presos na manhã dessa quarta-feira, 6, na Rua Antônio Joaquim de Mello, situada no bairro Retiro, zona Sudeste. De acordo com o cabo Sebastião Rodrigues Moreira Júnior, responsável pela ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi informada de que um imóvel na rua era usado para armazenamento de drogas e armas de fogo.



“Nos deslocamos até a residência e fizemos contato com o proprietário, um senhor de aproximadamente 79 anos, e o informamos a situação e que os netos dele eram os denunciados. Diante dessa informação, ele autorizou a nossa entrada [na casa] para averiguação”, afirmou o militar, que disse que os jovens moravam no imóvel.



Durante as buscas na residência, os policiais encontraram uma granada dentro de um guarda roupa. “Ela estava ainda com o pino de segurança e aparentemente estava intacta”, relatou o cabo. Dando continuidade a averiguação, os militares encontraram outros materiais que também foram apreendidos. “Localizamos uma munição calibre 38, vários invólucros, que são usados para enrolar entorpecentes, duas porções de maconha, R$6.395 e três celulares”, acrescentou.



O militar relatou que os infratores não contaram a procedência do dinheiro e se teriam envolvimento com o tráfico de drogas na região. “Inicialmente, eles não assumiram nada. Após conversa, o jovem de 18 anos assumiu que era responsável pela granada e a munição e o outro era do dinheiro e da droga”, disse.



Uma equipe do Exército foi acionada para fazer a remoção e apreensão do artefato explosivo. Os autores foram apresentados a autoridade policial e até o fechamento dessa edição não foi informado se eles foram encaminhados ao Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) em Juiz de Fora.