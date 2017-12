Polícia Civil realiza leilão de mais de 800 veículos apreendidos em Juiz de Fora

Nos dias 8 e 9 de dezembro, a Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), realizará leilão de cerca de 848 veículos - entre eles, motos e carros - apreendidos e recolhidos em pátio. O evento acontecerá no Salão do Mariano Hall, situado na Av. Brasil, nº6955, bairro Mariano Procópio.



No primeiro dia, na sexta-feira, serão leiloados os lotes compreendendo os de número 01 ao 600. Já no sábado, os de número 601 ao 1.121. A visita para inspeção visual dos veículos pode ser feita até quinta-feira, 7, das 9h às 18h, no Pátio Itajurú, localizado na Estrada de Filgueiras, sem número, no Bairro Filgueiras.



Durante o leilão, será indicado o valor de avaliação de cada veículo, bem como a condição de cada um, ou seja, os veículos serão divididos nos seguintes lotes: sucatas (aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível) - que se encontram impossibilitados de voltar a circular, mas são destinadas ao comércio da peça - e conservados - que se encontram em condição de segurança para trafegar, desde que o arrematante tome todas as providências necessárias.

