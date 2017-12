Trabalhador morre em acidente de trabalho em empresa de metalurgia

Um funcionário, de 31 anos, de uma empresa terceirizada de limpeza que presta serviço para Nexa Resources, morreu durante a realização de um serviço na unidade da empresa, localizada na BR-267, na altura do bairro Igrejinha. O acidente de trabalho ocorreu na tarde desta terça-feira, 5.

De acordo com o registro de ocorrências da Polícia Militar (PM), a vítima realizava a limpeza de uma tubulação, com uma máquina denominada Hidro jato, composta por uma mangueira de água de alta pressão. Em determinado momento, a mangueira do equipamento teria se soltado repentinamente no interior da tubulação, vindo a ricochetear, atingindo o funcionário. O equipamento atingiu a vítima na altura do pescoço e na região do dorso do tórax.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se deslocaram até a empresa. Os médicos constataram o óbito do funcionário no local.

A Perícia esteve presente para realizar os levantamentos de praxe e o corpo do homem foi encaminhado Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, “a Nexa lamenta confirmar o falecimento de Jordão Pinheiro Calandria, empregado terceirizado da empresa SF, ocorrido na Unidade Juiz de Fora. A empresa está prestando toda a assistência necessária a seus familiares e está colaborando com a apuração das causas junto aos órgãos competentes.”