Bolsistas vão orientar candidatos do Pism sobre locais de provas

Cerca de 115 bolsistas da Diretoria de Imagem Institucional e da Central de Atendimento da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) estarão nos arredores dos locais de aplicação das provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2018, orientando os candidatos. Os bolsistas também estarão nos 22 ônibus das linhas 545 e 555, que percorrerão o trajeto Centro - UFJF, nos dias 9 e 10.



A mesma iniciativa foi feita no ano passado e, segundo o diretor da Imagem Institucional da UFJF, Márcio Guerra, foi muito bem recebida pelos participantes. “A avaliação feita pela Copese foi que os candidatos ficaram muito mais seguros e tranquilos de terem esse tipo de acompanhamento. Inclusive, pessoas que tinham feito o Pism em anos anteriores elogiaram a presença dos bolsistas, por estarem lá dando apoio. Por isso, consideramos que acertamos nesta iniciativa e estamos repetindo”.



Neste ano, as provas também serão aplicadas fora do campus da UFJF, em colégios e escolas de vários bairros de Juiz de Fora. Os bolsistas também estarão presentes nestes locais. Para não serem confundidos, eles estarão vestindo uma camisa com os dizeres “Posso ajudar?”.

Além disso, dentro de cada coletivo para a Universidade, haverá um bolsista para indicar onde fica cada ponto de desembarque.



As provas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) serão aplicadas neste sábado e domingo, 9 e 10, a partir das 13h. Os candidatos podem conferir o local de prova em seu comprovante definitivo de inscrição, que pode ser acessado no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese). A recomendação é que o candidato visite o local da prova com antecedência e chegue, pelo menos, uma hora antes dos portões se fecharem.

Fonte: Assessoria