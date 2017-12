Secretaria de Educação divulga resultado do cadastramento escolar para a rede municipal em 2018

A Secretaria de Educação (SE) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulga nesta segunda-feira, 4, o resultado do cadastramento escolar para crianças entre quatro e cinco anos que cursarão em 2018 o primeiro ano do ensino fundamental e os alunos das creches públicas e conveniadas que estarão na pré-escola. O cadastramento escolar realizado em junho foi para todos aqueles que visam obter vaga em escola da rede pública em Juiz de Fora. A alocação do candidato na escola é realizada de forma automática, escolhendo a vaga mais próxima a sua residência.



Para saber onde a criança matriculada estudará, confira o anexo.

Fonte: Assessoria