Quinta edição do “Biergarten” acontece nesse final de semana

A quinta edição do "Biergarten" acontecerá no Paque Halfeld, nesse final de semana. Nesse ano, o evento terá como destaque a presença de novas cervejarias locais, além de diversão e lazer para todas as idades, com música ao vivo, culinária alemã e atrações para crianças. O evento é realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Regional Zona da Mata, (Abrasel ZM) e, de acordo com sua presidente, Carla Pires, é tido como pioneiro na cidade nesse segmento: "Ele pretende resgatar a cultura alemã e divulgar a cidade como polo cervejeiro. Nesta edição, o público poderá escolher dentre nove cervejarias locais, além de quatro empresas no segmento de alimentação em geral".

Estarão presentes as cervejarias São Bartolomeu, Fathach, Profana, Arcana, Mr. Tugas, Arthórius, Antuérpia, Mirante e Gavioli. Na alimentação, o evento contará com Das Haus Comedoria Alemã, Sublime Gelateria, Doces Dona Formiga e Churros Tia Nicinha.

Em 2013, na primeira edição do projeto, foi estimado público de aproximadamente mil pessoas. Segundo Carla, no segundo ano de realização foram mais de 15 mil pessoas. Em 2017 são esperadas de oito a dez mil pessoas.

"A importância de realizar esse evento é fazer com que o público ocupe os espaços públicos da cidade, bem como áreas verdes. Por isso, o nome 'Biergarten´, final de semana inteiro ao ar livre, para atender a todos os visitantes", relatou a presidente.

Dentre as atrações musicais, artistas locais, com apresentações ao vivo.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 2:

15h30 - Duo Retrô

Domingo, 3:

15h – Nelson

17h – Luciano Batista

EDITAL DE FOMENTO A PROJETOS TURÍSTICOS

O evento é apoiado pelo Edital de Fomento a Projetos Turisticos, oferecido pela Secretaria de Deenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

De acordo com a gerente do Departamento de Incentivo ao Turismo, Tatyana Hauck Herdy Hill, "o edital foi criado com objetivo de fomentar projetos que incrementem a economia do turismo, e eventos como o 'Biergarten´ são importantes, pois reforçam a cultura cervejeira da cidade, valorizam as tradições e movimentam o setor, gerando oportunidades de trabalho, além de fomentar a economia local".

Fonte: Assessoria