Settra altera trânsito em bairros das regiões Norte e Central

Nesse sábado, 2, e domingo, 3, e nesta segunda-feira, 4, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) promoverá interdições nas vias das regiões Central e Norte, para realização da "Carreata da União", no Bairro Araújo, e trabalhos de manutenção da linha férrea e mais uma edição do "Bem Comum Lazer", no Centro.

Nesse sábado, das 14h às 18h, haverá interdição total na Rua Benjamin Constant, entre Avenida Francisco Bernardino e Rua José Calil Ahouagi (passagem de nível) para manutenção. O fechamento da via se repetirá no domingo, das 14h às 5h de segunda-feira. Devido à intervenção, o itinerário de algumas linhas do transporte coletivo será modificado, conforme anexo.

Também neste sábado, a partir das 17h30, as vias que fazem parte do percurso da “Carreata da União” serão fechadas parcialmente. O trajeto, com início na Praça do Bairro Nova Benfica, seguirá pelas ruas Pedro Timponi, Martins Barbosa, Evaristo da Veiga, Inês Garcia, Marília, Martins Barbosa, Evaristo da Veiga, Henrique Dias, Diogo Álvares e Tomé de Souza, e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek até a Praça do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), retornando pela mesma avenida, sentido Centro/bairro, transpondo a linha férrea, passando pelas ruas Maria Eugênia e Eugênio de Montreuil, até a Igreja do Evangelho Quadrangular.

BEM COMUM LAZER

Nesse domingo, das 6h às 13h, a pista central da Avenida Rio Branco, no trecho entre a Rua Doutor Romualdo e a Avenida Doutor José Procópio Teixeira ficará fechada para o trânsito de veículos.

Os ônibus que circulam no sentido bairros Manoel Honório/Bom Pastor deixarão a faixa central no cruzamento com a Avenida Presidente Itamar Franco, devendo utilizar a pista lateral. Na direção contrária deverão retornar à faixa central no cruzamento com a Rua Doutor Romualdo. Os pontos de parada na pista lateral serão em frente aos atuais da pista central.



Haverá apoio dos agentes de trânsito nos locais e será garantido o acesso dos moradores às áreas interditadas.

