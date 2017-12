Aluno da E.M. “Tancredo Neves” ganha ouro no “Jogos da Juventude” em Brasília

O segundo módulo do “Jogos da Juventude”, realizado em Brasília em novembro, teve como destaque o juiz-forano Luís Maurício Dias, um dos representantes do masculino na disputa do campeonato, competindo com lançamento do dardo e disco. Ele é aluno da Escola Municipal (E.M.) “Tancredo Neves”, e conquistou o primeiro lugar na categoria etária e no lançamento de dardo, com arremesso de 66,68 metros, conferindo o melhor número da competição e o segundo mais extenso do continente no ano. E conquistando, assim, a medalha de ouro da modalidade.

Já no lançamento de disco, Luís Maurício alcançou o bronze, com distância de 56,40 metros. No primeiro módulo do campeonato, fase estadual, realizado no primeiro semestre, em Belo Horizonte, ele já havia sido o destaque individual da competição. O atletismo teve sete estudantes de Juiz de Fora, com idade de 15 a 17 anos. Pablo Ramon Rodrigues, técnico do “Cria UFJF” (Universidade Federal de Juiz de Fora), é quem comandou a seleção na disputa do campeonato estudantil mais significativo do país.

A competição é iniciativa do Governo de Minas, desenvolvida por meio das secretarias de Estado de Esportes e da Educação, visando o aumento do vínculo aluno-atleta com a escola, contribuindo para a diminuição da evasão escolar, além de propiciar a identificação de novos talentos esportivos, atuando como canal de integração e aprendizado dos alunos envolvidos no projeto.

Fonte: Assessoria