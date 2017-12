Cine-Theatro Central abre inscrições para ocupação artístico-cultural em 2018

O Cine-Theatro Central, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), abriu chamada pública para ocupação artístico-cultural do espaço em 2018. Estão sendo disponibilizadas 105 datas para agendamentos de espetáculos e eventos, das quais até 60 são destinadas a espetáculos de teatro adulto e infantil; dança; música; conferências; palestras; formaturas e afins que constituirão a pauta de eventos do teatro no período de 10 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Outras 30 vagas são reservadas para demanda espontânea, em que produtores podem se candidatar a sua ocupação a qualquer momento ao longo do mesmo período, e até 15 referem-se a datas disponibilizadas pelo Projeto Luz da Terra a produtores locais. As inscrições para os interessados já estão abertas.



A chamada pública tem o objetivo de selecionar espetáculos “que contribuam com o processo de fruição de bens culturais na cidade, estimulem o desenvolvimento e o aprimoramento das produções e levem espetáculos de qualidade ao público juiz-forano”. No caso específico do Luz da Terra, o projeto de democratização do acesso ao Cine-Theatro Central busca selecionar atividades artísticas e culturais de produtores locais que resultem em apresentações abertas ao público em geral nas áreas de teatro, música, literatura e outras.



O processo seletivo do Luz da Terra levará em conta critérios como originalidade e ineditismo, relevância cultural, extensão cultural e social da proposta e viabilidade da realização, entre outros aspectos. Cada proposta inscrita poderá pleitear uma data no período compreendido entre os dias 10 de janeiro e 31 de dezembro de 2018.

CRONOGRAMA



- Inscrições: até 18 de janeiro, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no Cine-Theatro Central, localizado na Praça João Pessoa s/n, no Centro da cidade

- Período de avaliação: até 21 de dezembro

- Resultado: até 22 de dezembro

- Interposição de recurso: de 23 a 27 de dezembro

- Resultado final: até 4 de janeiro

EDITAL LUZ DA TERRA



- Inscrições: até 18 de dezembro, de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na secretaria do Cine-Theatro Central, localizado na Praça João Pessoa s/nº, no Centro da cidade

- Resultado: 22 de dezembro

- Interposição de recurso: de 23 a 27 de dezembro

- Resultado final: 4 de janeiro

Fonte: Assessoria