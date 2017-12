Assaltos em postos de combustível diminuem quase 60%

Dados apresentados pela Polícia Militar (PM) à equipe do Diário Regional apontam que o número de roubos consumados a postos de combustíveis, em Juiz de Fora, caiu cerca de 59,4% no período de janeiro a outubro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2017, foram registrados 39 roubos contra 96 ocorrências em 2016.



De acordo com o assessor de comunicação da 4ª Região da Polícia Militar, major Marcellus Machado, essa queda está relacionada às ações de segurança promovidas pela polícia. “Temos realizado um patrulhamento duradouro. Estamos acompanhando as estatísticas e deslocando as viaturas para os locais com grande índice de incidências. Com isso, conseguimos inibir ações criminosas”, explicou. As ações foram tomadas com base em um levantamento feito pela PM sobre os possíveis autores desse tipo de crime.



O funcionário de um posto de combustíveis da região central da cidade, que não quis se identificar, comentou que percebeu melhorias após as ações da polícia no local. Entretanto, diz que ainda não se sente totalmente seguro. “A ação da polícia tem ajudado bastante a nossa equipe. Porém, não nos sentimos totalmente seguros. Sempre trabalhamos prestando atenção no movimento, nas redondezas do posto”, contou.



Ele acrescenta que o estabelecimento já passou por situações difíceis e, após essas ocorrências, houve um reforço na segurança e no preparo dos trabalhadores. “Já passamos por diversas situações aqui. Hoje, contamos com um circuito interno e sempre somos orientados a não ficar com dinheiro”, destacou.

ORIENTAÇÃO DA PM



O Major Machado ressalta que deve haver reforço na iluminação dos postos e aumento no sistema de monitoramento. “Quero reiterar também que os frentistas devem evitar o acúmulo do dinheiro”, finalizou.

Dados apresentados pela Polícia Militar (PM) à equipe do Diário Regional apontam que o número de roubos consumados a postos de combustíveis, em Juiz de Fora, caiu cerca de 59,4% no período de janeiro a outubro deste ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2017, foram registrados 39 roubos contra 96 ocorrências em 2016.

De acordo com o assessor de comunicação da 4ª Região da Polícia Militar, major Marcellus Machado, essa queda está relacionada às ações de segurança promovidas pela polícia. “Temos realizado um patrulhamento duradouro. Estamos acompanhando as estatísticas e deslocando as viaturas para os locais com grande índice de incidências. Com isso, conseguimos inibir ações criminosas”, explicou. As ações foram tomadas com base em um levantamento feito pela PM sobre os possíveis autores desse tipo de crime.

O funcionário de um posto de combustíveis da região central da cidade, que não quis se identificar, comentou que percebeu melhorias após as ações da polícia no local. Entretanto, diz que ainda não se sente totalmente seguro. “A ação da polícia tem ajudado bastante a nossa equipe. Porém, não nos sentimos totalmente seguros. Sempre trabalhamos prestando atenção no movimento, nas redondezas do posto”, contou.

Ele acrescenta que o estabelecimento já passou por situações difíceis e, após essas ocorrências, houve um reforço na segurança e no preparo dos trabalhadores. “Já passamos por diversas situações aqui. Hoje, contamos com um circuito interno e sempre somos orientados a não ficar com dinheiro”, destacou.

ORIENTAÇÃO DA PM

O Major Machado ressalta que deve haver reforço na iluminação dos postos e aumento no sistema de monitoramento. “Quero reiterar também que os frentistas devem evitar o acúmulo do dinheiro”, finalizou.